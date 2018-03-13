В Кремле анонсировали поездку Путина в Крым

Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото

Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 14 марта посетит Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь, сообщает пресс-служба Кремля.

"Четырнадцатого марта 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин совершит рабочую поездку в ряд регионов Южного федерального округа – Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе поездки Путин посетит Крымский мост, строительство которого началось в феврале 2016 года.

Также в Крыму президент России осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь" и посетит город Севастополь.

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