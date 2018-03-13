Почти 70% москвичей предпочитают городской транспорт личному автомобилю

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Почти 70 процентов жителей Москвы предпочитают личному автомобилю общественный транспорт для регулярных поездок по городу, сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов во вторник.

"Уже сегодня почти 70 процентов москвичей выбирают для своих регулярных поездок именно городской транспорт. Эти люди делают выбор в пользу городского транспорта в будние дни, личным автомобилем в основном пользуются в выходные и в праздничные дни", — сказал Ликсутов на заседании президиума московского правительства.

При этом, по его словам, на 63 процента увеличилось число москвичей, полностью оплачивающих свой проезд на разных видах городского транспорта.

"У этих пассажиров нет никаких льгот, они сознательно выбрали именно городской транспорт, так как для них важна экономия времени на дорогах и предсказуемость пути", — отметил глава департамента.

Он подчеркнул, что 95 процентов поездок на транспорте осуществляется точно по графику, что на 25 процентов лучше показателей с 2010 года.