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Общество

Московские власти рассказали подробности о новых дорожных знаках

09:5513.03.2018
(обновлено: 09:58 13.03.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДорожные знаки на улицах Москвы. Архивное фотоДорожные знаки на улицах Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Новые дорожные указатели, регулирующие направление движения по полосам, могут установить в Москве после успешного эксперимента только на дорогах, имеющих более четырех полос движения в одном направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) во вторник.

Уличная схема линий Московского метро у входа на станцию Лубянка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Как написала ранее газета "Коммерсант", ЦОДД Москвы планирует провести эксперимент по новому применению указателя 5.15.1 "Направление движение по полосам": вместо знаков на растяжках над дорогой в рамках эксперимента будут установлены два указателя по бокам проезжей части. Как уточнялось, подобная мера позволит улучшить архитектурный облик города.

"В случае успешного эксперимента вводить такие указатели планируется только на дорогах более четырех полос в одном направлении", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, вместо громоздких конструкций над проезжей частью будут установлены два указателя: один указатель будет направлять движение машин по нескольким правым полосам, второй — по левым.

"Подобная схема уже применятся в Республике Беларусь, где действует национальный стандарт СТБ 1300-2014", — отметил собеседник агентства.

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Он уточнил, что эксперимент будет реализован в конце марта-начале апреля на пяти перекрестках, расположенных по адресам: улица Дубравная, перед перекрестком с улицы Барышиха в обоих направлениях; улица Люблинская, перед перекрестком с Марьинским бульваром при движении в центр; Чонгарский бульвар, перед перекрестком с Варшавским шоссе; Кленовый бульвар, перед перекрестком с улицей Коломенская; улица Куусинена, перед перекрестком с 3-ей Песчаной при движении в сторону Хорошевского шоссе.

В ЦОДД подчеркнули, что эксперимент проводится по согласованию с ГИБДД России, ранее соответствующее письмо был направлено на имя первого заместителя главы Госавтоинспекции Владимира Швецова.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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sergey_efremov
Стрёмная затея, знаки справа 2/3 времени перекрыты автобусами, будем отвлекать внимание от того, что впереди, а впереди такой же головой крутит и ищет глазами знак.
А на обочине и так полно столбов, где по четыре знака на столбе, причем они еще и пол-светофора закрывают, а самый нужный знак еще и ветками дерева закрыт на половину.
10:19
13.03.2018
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