Московские власти рассказали подробности о новых дорожных знаках

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Новые дорожные указатели, регулирующие направление движения по полосам, могут установить в Москве после успешного эксперимента только на дорогах, имеющих более четырех полос движения в одном направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) во вторник.
"В случае успешного эксперимента вводить такие указатели планируется только на дорогах более четырех полос в одном направлении", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе, вместо громоздких конструкций над проезжей частью будут установлены два указателя: один указатель будет направлять движение машин по нескольким правым полосам, второй — по левым.
"Подобная схема уже применятся в Республике Беларусь, где действует национальный стандарт СТБ 1300-2014", — отметил собеседник агентства.
В ЦОДД подчеркнули, что эксперимент проводится по согласованию с ГИБДД России, ранее соответствующее письмо был направлено на имя первого заместителя главы Госавтоинспекции Владимира Швецова.