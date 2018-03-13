МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Число россиян, ознакомившихся с положениями послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоялось 1 марта, достигло исторического максимума за все время измерений — 59%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Социологи выяснили, что послание президента Федеральному Собранию вызвало рекордно высокий интерес россиян. На вопрос: "Следили ли вы за выступлением президента или нет?", на момент проведения опроса (6-7 марта) положительный ответ дали 59% россиян (в прошлый раз — 43%). Из них 20% сказали, что "внимательно слушали выступление президента", 39% — "внимательно не следили, об основных идеях послания узнали из выпусков новостей, публикаций в газетах". Не следили за выступлением главы государства 32% участников опроса.

Индекс интереса в текущем году составил 56 пунктов. Индекс интереса показывает, насколько россиянам интересно послание президента Федеральному Собранию. Чем выше значение индекса, тем выше интерес. Индекс измеряется в пунктах и может принимать значение от 0 до 100.

Комментируя эти данные, руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что усиление интереса к посланию главы государства свидетельствует об актуальности затронутой повестки, "прежде всего, различных аспектов обеспечения безопасности россиян и перспектив решения социально-экономических проблем".

"Резонансность послания свидетельствует о начале широкой общественной дискуссии как о приоритетах развития, так и возможности достижения заявленного", — сказал он.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 6-7 марта методом телефонного интервью среди 2 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Оглашая послание Федеральному Собранию 1 марта, президент РФ Владимир Путин в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.

В послании глава государства также рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".