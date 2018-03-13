Москвичи совершили около миллиона поездок на автомобилях каршеринга

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Около 1,5 миллиона поездок совершили москвичи и гости столицы на автомобилях каршеринга с начала года, сообщается на сайте мэра Москвы.
Он также добавил, что благодаря тому, что машины арендуют несколько водителей в сутки, в городе снижается нагрузка на дороги.
Каршеринг — кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией. Обычно услуга предназначена для коротких поездок по городу. Проект "Московский каршеринг" запустили около двух лет назад, в начале осени 2015-го.
Каршеринг является полноценным видом общественного транспорта и альтернативой личному автомобилю. За 2017 год машины в аренду брали 5,6 миллиона раз, отмечается на сайте мэра Москвы. Постепенно расширяются зоны использования сервиса и начала и завершения аренды. Некоторые операторы доступны в Подмосковье: Реутове, Долгопрудном, Мытищах и Химках.