Опрос показал, как россияне отреагировали на послание Путина

Девушка у себя в квартире в Новосибирске смотрит трансляцию ежегодногДевушка у себя в квартире в Новосибирске смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Архивное фотоо послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. 1 марта 2018

Девушка у себя в квартире в Новосибирске смотрит трансляцию ежегодногДевушка у себя в квартире в Новосибирске смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Архивное фотоо послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. 1 марта 2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию вызвало воодушевление у большинства россиян, в реализацию озвученных задач в ближайшее время верит каждый третий опрошенный, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

На вопрос социологов "как вы в целом оцениваете это послание президента", 60% соотечественников признались, что "оно вызывает чувство надежды и воодушевления". Чуть менее трети (30%) согласны с высказанными идеями, но оценивают их как уже произносившиеся ранее, но не получившие реального воплощения. "Не согласны с большинством идей, высказанных президентом" лишь 1% респондентов, столько же сообщили, что "все, что говорил президент, им не интересно".

На предложение ответить на вопрос о том, "насколько реалистичны задачи, которые президент озвучил в своем послании, и будут ли они выполнены или нет" чуть более трети (34%) сказали, что "президент озвучил конкретные, реальные задачи, и, скорее всего, они будут выполнены в кратчайшие сроки". Однако 47% полагают, что хотя озвученные задачи "конкретны, реальны", но из-за коррупции и бюрократии во власти выполнены они не будут. Слишком общими и неконкретными задачи, озвученные Путиным, назвали 6% участников опроса, еще 13% затруднились дать ответ.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 6-7 марта методом телефонного интервью среди 2 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Оглашая послание Федеральному Собранию 1 марта, президент РФ Владимир Путин в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.

В послании глава государства также рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".