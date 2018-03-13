Опрос показал, как россияне отреагировали на послание Путина

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию вызвало воодушевление у большинства россиян, в реализацию озвученных задач в ближайшее время верит каждый третий опрошенный, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
На предложение ответить на вопрос о том, "насколько реалистичны задачи, которые президент озвучил в своем послании, и будут ли они выполнены или нет" чуть более трети (34%) сказали, что "президент озвучил конкретные, реальные задачи, и, скорее всего, они будут выполнены в кратчайшие сроки". Однако 47% полагают, что хотя озвученные задачи "конкретны, реальны", но из-за коррупции и бюрократии во власти выполнены они не будут. Слишком общими и неконкретными задачи, озвученные Путиным, назвали 6% участников опроса, еще 13% затруднились дать ответ.
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 6-7 марта методом телефонного интервью среди 2 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
В послании глава государства также рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".