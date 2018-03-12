В штабе Собчак предложили вдвое сократить число заключенных

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Необходимо провести в России широкую амнистию по нетяжким преступлениям и преступлениям средней тяжести и сократить число заключенных вдвое, что во многом "истребит" криминальную культуру в стране, заявил доверенное лицо кандидата в президенты Ксении Собчак Станислав Белковский.

"Нужно провести широкую амнистию по нетяжким преступлениям и преступлениям средней тяжести, сократив число заключенных в стране вдвое. Это во многом истребит криминальную культуру в нашей стране, уменьшит ее влияние на формирование менталитета людей и нации в целом", — сказал Белковский во время дебатов на Общественном телевидении.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").