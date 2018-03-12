Первые студенты-атомщики из Турции получили диплом МИФИ

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Первые студенты-атомщики из Турции, которые будут работать на АЭС "Аккую", в понедельник получили диплом российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".

Торжественное вручение дипломов иностранным и российским студентам-атомщикам прошло в Обнинском институте атомной энергетики (ИАТЭ, филиал МИФИ в калужском городе Обнинск). В числе 173 выпускников – 74 гражданина России, а также представители Монголии, Вьетнама и Турции.

В мероприятии приняли участие генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв, ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов, губернатор Калужской области Алексей Артамонов, послы Турции, Монголии, Вьетнама, Иордании, Замбии и другие почетные гости.

"Теперь у вас есть реальная возможность состояться профессионально, ведь образование, которое вы получили, по праву считается одним из лучших в мире, а атомная наука и промышленность – это динамично развивающееся направление в России и других странах", — отметил глава "Росатома", обращаясь к выпускникам.

"Турецко-российские отношения имеют очень большое значение в том числе и в сфере энергетики, и то превосходное образование, которое получают здесь наши студенты, играет большую роль", — сказал чрезвычайный и полномочный посол Турции в РФ Хусейн Дириоз, слова которого цитируются в сообщении.

В свою очередь, заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Неджати Ямач в своем выступлении подчеркнул, что проект АЭС "Аккую" является одним из важнейших проектов, направленных на развитие отношений Москвы и Анкары. "И для Турции, и для России это является очень престижным проектом и то, что наши студенты становятся выпускниками, является значительным шагом вперед", — сказал он.

Турецкие студенты обучались по специальности "Атомные станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг" (проектирование и эксплуатация атомных станций). Это первый выпуск студентов МИФИ в рамках программы подготовки кадров для АЭС "Аккую", которая будет построена с участием России.

Сегодня в портфеле "Росатома" на разном этапе реализации находятся проекты 33 энергоблоков АЭС в разных странах мира, что обеспечивает стабильный спрос на профессиональные кадры в области атомной энергетики.

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ — опорный вуз "Росатома". Он был основан в 1942 году и за время своего существования приобрел репутацию одного из самых известных и престижных технических вузов страны, флагмана российского ядерного образования.