РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Первые студенты-атомщики из Турции получили диплом МИФИ

19:1112.03.2018
(обновлено: 19:12 12.03.2018)
0560
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗдание национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Архивное фотоЗдание национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Первые студенты-атомщики из Турции, которые будут работать на АЭС "Аккую", в понедельник получили диплом российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".

Урок математики
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Увлеченные школьники могут начать обучение в стенах МИФИ уже с 8 класса

Торжественное вручение дипломов иностранным и российским студентам-атомщикам прошло в Обнинском институте атомной энергетики (ИАТЭ, филиал МИФИ в калужском городе Обнинск). В числе 173 выпускников – 74 гражданина России, а также представители Монголии, Вьетнама и Турции.

В мероприятии приняли участие генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв, ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов, губернатор Калужской области Алексей Артамонов, послы Турции, Монголии, Вьетнама, Иордании, Замбии и другие почетные гости.

"Теперь у вас есть реальная возможность состояться профессионально, ведь образование, которое вы получили, по праву считается одним из лучших в мире, а атомная наука и промышленность – это динамично развивающееся направление в России и других странах", — отметил глава "Росатома", обращаясь к выпускникам.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Ольга Васильева: интерес иностранцев к российскому образованию растет

"Турецко-российские отношения имеют очень большое значение в том числе и в сфере энергетики, и то превосходное образование, которое получают здесь наши студенты, играет большую роль", — сказал чрезвычайный и полномочный посол Турции в РФ Хусейн Дириоз, слова которого цитируются в сообщении.

В свою очередь, заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Неджати Ямач в своем выступлении подчеркнул, что проект АЭС "Аккую" является одним из важнейших проектов, направленных на развитие отношений Москвы и Анкары. "И для Турции, и для России это является очень престижным проектом и то, что наши студенты становятся выпускниками, является значительным шагом вперед", — сказал он.

Турецкие студенты обучались по специальности "Атомные станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг" (проектирование и эксплуатация атомных станций). Это первый выпуск студентов МИФИ в рамках программы подготовки кадров для АЭС "Аккую", которая будет построена с участием России.

Главное здание МГУ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МГУ разрабатывает программы обмена аспирантами с иностранными вузами

Сегодня в портфеле "Росатома" на разном этапе реализации находятся проекты 33 энергоблоков АЭС в разных странах мира, что обеспечивает стабильный спрос на профессиональные кадры в области атомной энергетики.

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ — опорный вуз "Росатома". Он был основан в 1942 году и за время своего существования приобрел репутацию одного из самых известных и престижных технических вузов страны, флагмана российского ядерного образования.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена