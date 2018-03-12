В МГУ назвали увеличение зарплат сотрудникам плановым

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Увеличение зарплат сотрудникам Московского университета является плановым и проводится ежегодно согласно "майским указам" президента, сообщили РИА Новости в учебном заведении.

Ранее СМИ сообщали, что в целом ряде российских научных учреждений, больниц и вузов, среди которых МГУ им. Ломоносова, в последние три месяца значительно выросли зарплаты.

"Произошло плановое увеличение показателей заработной платы сотрудникам МГУ. Заработные платы в Московском университете повышаются ежегодно в соответствии с указами президента РФ от 2012 года", — сказал собеседник агентства.

В "майских указах" президента — программе развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году, сразу после вступления в должность президента России, содержались параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока. В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.