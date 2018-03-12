Путин назвал самое вкусное мороженое в России

КРАСНОДАР, 12 мар – РИА Новости. Мороженое производства Кореновского молочного комбината президент Владимир Путин считает самым вкусным.

Во время посещения ФГБНУ "Национальный центр зерна им. Лукьяненко" Путин пообщался с фермерами и работниками предприятия. Один из них рассказал, что занимается производством молока, которое поставляет Кореновскому молочному комбинату.

"Кореновский комбинат, где лучшее мороженое в России производится", — заметил другой участник беседы. Путин на это сказал: "Здесь я с вами согласен. Самое вкусное".

В июле прошлого года мороженое этого кубанского комбината президент попробовал во время посещения авиасалона "МАКС" в подмосковном Жуковском. Попробовав десерт, Путин порекомендовал его журналистам.