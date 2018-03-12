В ООН признали российский телефонный код для Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Международный союз электросвязи (МСЭ, специализированное учреждение ООН) признал российскую телефонную нумерацию для Республики Крым и Севастополя, что дает основание для системного развития связи в регионе, заявил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.
Он отметил, что полуостров надежно связан с материковой частью России подводными кабелями.
Российские телефонные коды для Республики Крым и Севастополя были опубликованы в оперативном бюллетене МСЭ за июль 2017 года со сноской следующего содержания: "Информация опубликована по просьбе Российской Федерации. Это не подразумевает выражения какого бы то ни было мнения со стороны МСЭ или его секретариата в отношении статуса этих территорий". В этом же документе есть коды для Крымской области и города Севастополя и в разделе, посвященном Украине.
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