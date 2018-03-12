Минобрнауки выработало правила предоставления грантов НКО

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Минобрнауки РФ разработало правила предоставления грантов некоммерческим организациям (НКО) на разработку моделей управления образовательными организациями, соответствующий проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на разработку эффективных региональных моделей управления образовательными организациями, направленных на повышение качества предоставляемого ими образования", — говорится в проекте приказа.

Отмечается, что финансовое обеспечение указанных мероприятий будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минобрнауки на указанные цели на очередной финансовый год и на плановый период.