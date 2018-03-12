В Минкомсвязи рассказали о снижении стоимости роуминга в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Расходы крымчан на роуминг при поездках в другие регионы РФ, а также для российских туристов в Крыму с декабря 2017 года снизились в среднем в три-пять раз, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров на встрече с главой республики Крым Сергеем Аксеновым.

"В декабре 2017 года и в течение первого квартала 2018 года все ключевые операторы пошли на существенное снижение дополнительных платежей в случае использования роуминга. Как техническое явление он будет существовать, поскольку сим-карты одного оператора работают в сети другого, и нужно, чтоб связь между абонентами была. Но важно сделать так, чтобы она не приводила к каким-то дополнительным расходам. Снижение этих расходов произошло в среднем в 3-5 раз. В разных тарифных планах это разные суммы. Кроме того, процесс снижения цен будет продолжаться и в дальнейшем", — сказал Никифоров.

"Когда крымчане выезжают в другой субъект РФ, уровень той дополнительной наценки, которая образовывалась из-за роуминга, уменьшился от трех до пяти раз?", — уточнил Аксенов.

"Да, именно так. То же самое происходит в преддверии очередного туристического сезона, когда миллионы жителей других субъектов РФ приезжают к вам", — ответил глава Минкомсвязи РФ.

В августе прошлого года ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. "Мегафон" 2 марта объявил о снижении цен для своих абонентов при нахождении на территории Крыма и Севастополя для ряда тарифных планов. "Вымпелком", Tele2 и МТС объявили о снижении цен при поездках в Крым и Севастополь ранее.