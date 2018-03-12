В ГД попросили приравнять инвалидов на колясках с двигателем к пешеходам

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением внести изменения в действующие правила дорожного движения и приравнять граждан, передвигающихся на инвалидных колясках с двигателем, к пешеходам, сообщает пресс-служба фракции.

Согласно действующим нормам, на инвалидов, передвигающихся на колясках с двигателем по пешеходным зонам, распространяется административная ответственность за нарушение ПДД в качестве водителей.

"Прошу вас дать указание внести изменение в ПДД РФ, приравняв граждан, передвигающихся на инвалидных колясках с двигателем, к категории "пешеход", — говорится в тексте письма.