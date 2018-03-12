В Минобрнауки сожалеют о приостановке студенческих обменов с Стэнфордом

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Приостановка студенческих обменов Стэнфордского университета является примером безосновательного вмешательства политики в процесс международного студенческого обмена, заявил РИА Новости пресс-секретарь министра образования и науки РФ Андрей Емельянов.

Ранее газета Stanford Daily сообщила, что Стэнфордский университет в США приостановил поездки своих студентов в Россию на стажировки и для прохождения образовательных программ. Как сообщил директор программы обучения за границей Рамон Салдивар, университет запрещает студентам ездить в страны, которым госдеп присвоил третий или четвертый уровни опасности, или туда, "где по достоверным данным есть значительный риск для здоровья или безопасности".

"Россия всегда открыта для международного взаимодействия в сфере образования и науки. Нашей страной заключен многочисленный ряд межправительственных соглашений о сотрудничестве в этой сфере, и наши вузы активно включены в процесс развития академической международной мобильности. Мы выражаем сожаление, что в данном конкретном случае политика безосновательно вмешивается в процесс международного студенческого обмена, закрывая студентам доступ к интересующим их программам обучения", — сказал Емельянов.

Госдеп в январе присвоил России третий уровень опасности из-за "гражданских беспорядков и терроризма" на Северном Кавказе, в частности в Чечне, а также из-за ситуации вокруг Крыма.