Голодец рассказала о россиянах, перешагнувших столетний рубеж

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Российской Федерации численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, превышает семь тысяч человек и в ближайшие 7-8 лет увеличится почти на порядок, заявила в понедельник вице-премьер РФ Ольга Голоде.

"Если раньше численность людей, перешагнувших столетний рубеж, измерялась десятками, то сейчас в Российской Федерации численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, превышает семь тысяч человек", — сказала Голодец на открытии форума "Активное долголетие Москвы".

Вице-премьер добавила, что, по прогнозам, в ближайшие 7-8 лет численность долгожителей увеличится почти на порядок. Она подчеркнула, что нужно сделать все, чтобы люди в возрасте "100 плюс" чувствовали себя полноценными членами общества.

Голодец добавила, что тема увеличения продолжительности жизни в РФ — абсолютный приоритет и была отмечена в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"Это не только наша цель, это наша задача и наше обязательство теперь", — подчеркнула она.

Вице-премьер напомнила, что в клуб стран, средняя продолжительность жизни в которых превышает 70 лет, Россия вступила несколько лет назад.

При этом в Москве этот показатель приближается к 80, хотя в среднем по Российской Федерации продолжительность жизни составляет 72,7 года, отметила она.