Три участника конкурса "Лидеры России" получили посты в правительстве РФ

Победитель конкурса Лидеры России глава аналитичеcкого центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго РФ Павел Сорокин (справа) на церемонии награждения. В центре: первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото

Победитель конкурса Лидеры России глава аналитичеcкого центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго РФ Павел Сорокин (справа) на церемонии награждения. В центре: первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил троих участников конкурса "Лидеры России" на посты в федеральных органах исполнительной власти, сообщается на сайте ведомства.

В частности, Олег Салагай был назначен заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой. Салагай родился в 1983 году в Иркутске в семье медиков, получил медицинское, дипломатическое и юридическое образование, во время учебы работал медбратом. Ранее занимал должность директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава.

Победитель конкурса "Лидеры России" Павел Сорокин стал замминистра энергетики РФ. Сорокин родился в Москве в 1985 году, окончил РЭА им. Г.В.Плеханова с красным дипломом. Позднее заочно закончил магистратуру в University of London. Ранее он возглавлял аналитический центр ТЭК при Минэнерго и участвовал в подготовке договора России со странами ОПЕК, за что был отдельно отмечен президентом РФ.

Илья Торосов назначен заместителем министра экономического развития России. Он окончил Государственный университет управления, кандидат наук, с 2005 года работал в банковской сфере. На госслужбе ранее не состоял.

"Лидеры России" — всероссийский конкурс, цели которого — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, до полуфинала дошли 2,7 тысячи человек. Из этого числа было отобрано 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей.

Как ранее сообщили в пресс-службе проекта, всего 45 участников конкурса "Лидеры России" были назначены на высокие посты в администрацию президента РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации.