В МВД отметили рост производства синтетических наркотиков

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ обеспокоено ростом производства синтетических наркотиков в подпольных лабораториях на территории России, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель начальника этого управления Кирилл Смуров.

"Наибольшую обеспокоенность в последние годы вызывает тенденция замещения традиционных наркотиков растительного происхождения на синтетические, которые поступают не только из-за рубежа, но и все больше производятся в условиях подпольных лабораторий на территории страны", — сказал Смуров.

В качестве примера, описывающего масштаб ситуации, он рассказал о лаборатории в Ленинградской области, закрытой в июне 2017 года. Она производила метамфетамин "практически в промышленных масштабах". Из незаконного оборота полицейские изъяли почти тонну "синтетики".

По его словам, в качестве ответных мер правоохранители усиливают борьбу с контрабандой и оперативную работу по пресечению деятельности подпольных лабораторий на территории РФ.

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