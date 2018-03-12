В России заблокировали почти 21 тысячу сайтов о наркотиках за 2017 год

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Роскомнадзор по представлениям МВД в 2017 году заблокировал почти 21 тысячу сайтов, распространявших информацию о способах приобретения или изготовления наркотиков, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ Кирилл Смуров.

В декабре 2017 года начальник управления Андрей Храпов сообщил на пресс-конференции, что за 10 месяцев того года сотрудниками ведомства было рассмотрено свыше 44 тысяч обращений, по которым были заблокированы 17 тысяч интернет-страниц и аккаунтов в социальных сетях, где распространялась информация о способах приобретения или распространения запрещенных веществ.

"В 2017 году Роскомнадзором по представлениям МВД России заблокировано порядка 21 тысячи Интернет-сайтов, распространяющих запрещенную информацию о способах приобретения или изготовления наркотиков", — сказал Смуров.

Кроме того, по его словам, сотрудниками МВД выявлено более 4 тысяч преступлений, связанных с торговлей наркотиками с использованием интернет-технологий. Подавляющее количество проданных по интернету наркотиков были синтетическими, отметил Смуров.

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