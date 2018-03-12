В России заблокировали почти 21 тысячу сайтов о наркотиках за 2017 год

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Роскомнадзор по представлениям МВД в 2017 году заблокировал почти 21 тысячу сайтов, распространявших информацию о способах приобретения или изготовления наркотиков, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ Кирилл Смуров.
"В 2017 году Роскомнадзором по представлениям МВД России заблокировано порядка 21 тысячи Интернет-сайтов, распространяющих запрещенную информацию о способах приобретения или изготовления наркотиков", — сказал Смуров.
Кроме того, по его словам, сотрудниками МВД выявлено более 4 тысяч преступлений, связанных с торговлей наркотиками с использованием интернет-технологий. Подавляющее количество проданных по интернету наркотиков были синтетическими, отметил Смуров.