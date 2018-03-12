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Общество

Лыжня дружбы: гонка без виз и рекордов на границе РФ, Норвегии и Финляндии

10:2912.03.2018
(обновлено: 11:32 12.03.2018)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкЛыжня дружбы в РаякоскиЛыжня дружбы в Раякоски
© РИА Новости / Павел Львов
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ПОС. РАЯКОСКИ (Мурманская область), 12 мар – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Больше 3,5 тысячи человек вышли в минувшие выходные на старт 21-й международной гонки "Лыжня дружбы" стран Баренцева региона, чтобы единственный раз в году пройти на лыжах по территории России, Норвегии и Финляндии без предъявления паспортов и виз.

На перекрестке трех стран

Поселок Раякоски с населением около 200 человек 364 дня в году живет обычной жизнью заполярного "медвежьего угла". В небольшом поселении за полярным кругом главными достопримечательностями являются каскад Пазских ГЭС, где работает большинство взрослого населения, да каменный курган Муотковаара, установленный в самой северной точке мира, где сходятся границы России, Норвегии и Финляндии.

Раякоски ГЭС на реке Паз Мурманской области, по которой проходит граница России с Норвегией, в середине 1950-х годов построила финская фирма "Иматран Войма" по контракту с министерством энергетики СССР. С тех пор поселок живет интересами каскада, в котором сегодня насчитывается семь электростанций – две из них норвежские.

Сам поселок, возведенный финскими и норвежскими строителями, чем-то напоминает скандинавские городки – ухоженные малоэтажные домики, гармонично вписанные в здешние пейзажи, стерильно-белый хрусткий снег, звенящая тишина – в спокойные дни сюда наведываются косули да белки. Место уникально еще и тем, что здесь находятся самые северные в Европе сосновые леса.

Сотрудники местной гидроэлектростанции всеми силами сопротивляются переходу на вахтовый метод работы, жизнь на этом краю земли складывалась десятилетиями, и посельчане давно оценили прелесть оторванности от большого мира. За товарами, которых нет в местном магазинчике, ездят в норвежский приграничный Киркенес или российский Никель. После работы – рыбалка, дальние прогулки, занятия по интересам.

И только один день в году вот уже около 20 лет количество людей в поселке вырастает примерно в двадцать раз – когда здесь стартуют и финишируют участники "Лыжни дружбы".

© РИА Новости / Анастасия Яконюк"Лыжня дружбы" в Раякоски
© РИА Новости / Анастасия Яконюк
"Лыжня дружбы" в Раякоски

Гонка во имя дружбы

Эти соревнования впервые состоялись в 1994 году, когда только зарождалось Баренцево сотрудничество, — по инициативе бывшего генконсула РФ в норвежском Киркенесе Анатолия Смирнова. Идею проведения лыжных гонок по территории трех государств поддержали министры иностранных дел России, Норвегии и Финляндии.

С тех пор тысячи людей получили право один день в году побывать сразу в трех странах и пересечь три часовых пояса без виз и предъявления документов. Компания "ТГК-1", в состав которой входят российские ГЭС на реке Паз, отвечает за состояние лыжной трассы на российской стороне.

"Лыжня дружбы" включена в программу международного традиционного Праздника Севера, который проходит в Мурманской области каждую весну. За почти четверть века гонку в районе Муотковаара приходилось отменять всего несколько раз – в основном из-за отсутствия снега, но никогда – по политическим соображениям.

Протяженность маршрута составляет 12,5 километров: 6,5 — по территории России, пять по просторам Норвегии и один — по Финляндии. Стиль — свободный, время – не ограничено, выйти на лыжню могут участники любого возраста и уровня подготовки.

Здесь можно встретить ветеранов Баренцева движения – тех, кто помнит самую первую гонку 1994 года, когда на старт вышли немногим более 450 человек. Директор историко-краеведческого музея Печенгского района Елена Попова в палатке прямо у лыжни проводит экскурсию по импровизированной экспозиции, посвященной истории гонки. Здесь можно увидеть стартовые майки, дипломы на разных языках, значки и особо ценный вымпел 1994 года.

"Наша задача – рассказать об этом празднике, уникальность которого в том, что не нужно быть великим спортсменом, а можно просто приятно привести время, получить удовольствие", — говорит Елена. После окончания экскурсии она вместе с другими сотрудниками музея поспешит на старт – традиции нельзя изменять.

Елена вспоминает, что на этой лыжне фактически "выросли" заполярные дети, которые всегда ждали праздника весь год, и родители, выходя на лыжню, привязывали к себе санки, чтобы и малышня почувствовала причастность к уникальной гонке. Маленькие лыжники, выходя на трассу, непрестанно интересуются, какую страну они проходят и который час по местному времени.

Взрослые традиционно останавливаются у каменного кургана, символизирующего пересечение границ трех государств. В архиве любого уважающего себя заполярного лыжника обязательно должно быть фото "у Муотковаары". Кто-то здесь хлебнет из спрятанной в лыжном костюме фляжки "за мир во всем мире", кто-то доберется сюда с гитарой за спиной, чтобы спеть "свою походную" песню. И не спеша двинется к финишу – именно здесь лозунг "важна не победа, а участие" обретает особый смысл.

© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкУчастники перед стартом ХХI традиционного массового лыжного пробега стран Баренц региона "Лыжня Дружбы"
© РИА Новости / Павел Львов
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Участники перед стартом ХХI традиционного массового лыжного пробега стран Баренц региона "Лыжня Дружбы"

За рекордом и хорошим настроением

Мимо 71-летнего Валерия Карпушова не пройти без удивления – торс опытного спортсмена украшает только стартовый номер: лыжник-любитель со стажем предпочитает выходить на дистанцию обнаженным по пояс в любую погоду. Он родом из Магадана, и температура —8-10 градусов, как в день соревнований, для него – баловство. Вспоминает, что катался и в —40, и все в той же "экипировке".

"Это тренироваться надо, закаляться, тогда ерунда. Это ведь залог долголетия, мой прадед больше 100 лет прожил. А здесь я много лет катаюсь, здесь людей видишь, настроение красивое, сердце радуется", — Карпушов веселит окружающих перед стартом и просит болельщиц ждать его на финише с поцелуями.

"После шести километров открывается "второе дыхание", надо только продержаться", – делится своим "рецептом" Людмила, которая впервые вышла на лыжню Раякоски. Она "тренировалась" в Мурманске по выходным на Семеновском озере и даже не предполагала, что ее ждут "большие старты", на которые ее "подбили" товарищи по лыжне.

Кататься в свое удовольствие и не следить за секундомером – участников перед стартом напутствует двукратная олимпийская чемпионка, в прошлом мурманчанка Анна Богалий. Она в этот день без лыж – говорит, за свою карьеру "набегалась", и теперь на лыжню выходит не за рекордами, а ради удовольствия.

"Здесь важны дружеские отношения, проделана большая работа по организации гонки, не надо искать политические мотивы, здесь важны человеческие отношения и спорт. Людям важно побывать в уникальном месте – где пересекаются три страны, три часовых пояса", — сказала Богалий РИА Новости перед масс-стартом.

© РИА Новости / Анастасия ЯконюкАнна Богалий подписывает номер лыжнику
© РИА Новости / Анастасия Яконюк
Анна Богалий подписывает номер лыжнику

Она затруднилась предсказать время, за которое возможно преодолеть 12,5 километров. Российский пограничник Николай Миронов знает точно – эту дистанцию можно пройти за 30 минут 17 секунд – ровно столько ему потребовалось, чтобы завоевать победу для российской пограничной команды и себя лично.

"Я занимаюсь лыжами 6 лет, сам из Карелии. У нас всегда спорт приветствуется", — немногословно поделился Николай с журналистами на финише. "В спину" Николаю дышали друзья по команде – российские пограничники, которые заняли весь пьедестал почета в личном первенстве. Второе командное место – у их финских коллег.

"Я принимаю участие уже в восьмой раз, но я уже староват для подобных соревнований – мне 50 лет, мне тяжело, и я не так уж много тренировался. Этой зимой прошел 1,4 тысячи километров. Но все равно — русские очень быстро едут, я за ними не успел", — посетовал финский пограничник на финише.

Церемония награждения лидеров в командном и личном зачетах проходит без лишней помпы, да и призы в этой гонке – символические. Победителями в этот день себя чувствуют все, кто вышел на старт.

Баренцев Евроарктический регион был образован для расширения международного и регионального сотрудничества и развития народной дипломатии в январе 1993 года. Территория БЕАР составляет 1,9 миллиона квадратных километров. Население — 6 миллионов человек. В регион входят губернии Норвегии Нурланн, Тромс, Финнмарк, лены Швеции Вестерботтен и Норрботтен, провинции Финляндии Лапландия, Северная Остроботния и Каинуу, а также регионы России — Мурманская и Архангельская области, республики Коми и Карелия, а также Ненецкий автономный округ.

© РИА Новости / Анастасия Яконюк"Лыжня дружбы" в Раякоски
© РИА Новости / Анастасия Яконюк
"Лыжня дружбы" в Раякоски

 

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