В МВД прокомментировали идею легализации "легких" наркотиков

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Легализация марихуаны в странах Европы привела к росту преступности и не решила проблему наркомании, в России легализация наркотиков в немедицинских целях недопустима, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

"Некоторые европейские страны, такие как Нидерланды, Чехия, пошли по пути легализации "легких" наркотиков. Ожидалось, что с легализацией марихуаны снизится наркооборот и проблема наркомании. Однако власти этих стран вынуждены констатировать, что проблемы после легализации "легких" наркотиков только возросли. Криминальная ситуация в этих странах стала резко ухудшаться", — сказал Смуров.

Он отметил, что любое распространение наркотиков, включая "легкие", ведет к росту количества людей, склонных к девиантному поведению.

"Кроме того, немедицинское наркопотребление способствует распространению заболеваемости гепатитами и ВИЧ-инфекцией, ухудшает демографическую и экономическую обстановку. Это реальная угроза национальной безопасности нашей страны", — добавил Смуров.

Как отметил первый заместитель, государством должны приниматься и принимаются кардинальные меры, чтобы остановить поступление наркотиков в незаконный оборот. Одним из принципов принятия решений в этой области, по словам Смурова, является "недопустимость легализации потребления отдельных наркотиков в немедицинских целях".

"Само по себе определение "легкий" неприменимо к наркотическим средствам. "Легкий" в головах людей, а особенно детей и подростков, непременно будет ассоциироваться с "безвредный", "безобидный". И это будет давать завуалированное разрешение на их потребление. Причем, уже не только марихуаны, но и более серьезных веществ", — подчеркнул Смуров.