В МВД прокомментировали идею легализации "легких" наркотиков

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Легализация марихуаны в странах Европы привела к росту преступности и не решила проблему наркомании, в России легализация наркотиков в немедицинских целях недопустима, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.
Он отметил, что любое распространение наркотиков, включая "легкие", ведет к росту количества людей, склонных к девиантному поведению.
"Кроме того, немедицинское наркопотребление способствует распространению заболеваемости гепатитами и ВИЧ-инфекцией, ухудшает демографическую и экономическую обстановку. Это реальная угроза национальной безопасности нашей страны", — добавил Смуров.
"Само по себе определение "легкий" неприменимо к наркотическим средствам. "Легкий" в головах людей, а особенно детей и подростков, непременно будет ассоциироваться с "безвредный", "безобидный". И это будет давать завуалированное разрешение на их потребление. Причем, уже не только марихуаны, но и более серьезных веществ", — подчеркнул Смуров.