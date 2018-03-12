Спасенного в Финском заливе тюлененка готовят к взрослой жизни

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Детеныша серого тюленя, которого спасли в Финском заливе в конце февраля, готовят к взрослой жизни, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.

Тюлененка нашли на острове Гогланд в Финском заливе. Ему было около 10 дней, его вес составлял около 12 килограммов. Сообщение об обнаружении тюлененка поступило в центр 26 февраля, а на следующий день животное вывезли с острова на вертолете на реабилитацию в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих на территории очистных сооружений петербургского водоканала в Репино. Детеныш серого тюленя стал первым в этом сезоне пациентом центра.

"Тюленька с Гогланда собирается начать линять, и виде белька вы его уже больше не увидите. Еще у него начали расти зубки. А еще через пару дней Гоглик получит свою первую рыбу и станет совсем взрослым", — сообщается на странице фонда в социальной сети "ВКонтакте".

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории очистных сооружений водоканала в поселке Репино (Курортный район Санкт-Петербурга) в 2013 году. За это время было спасено более 60 животных.