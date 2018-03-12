В Омске взяли пробы воздуха после жалоб горожан на неприятные запахи

НОВОСИБИРСК, 12 мар – РИА Новости. Специалисты Минприроды Омской области и гидрометцентра в минувшие выходные дни в связи с жалобами населения на неприятные запахи взяли пробы воздуха в нескольких местах Омска, сообщает министерство.

В ночь на 11 марта жители Омска в соцсетях активно жаловались на накрывший город "ужасный запах химии". Запах, по словам очевидцев, чувствовался сразу в нескольких районах. По данным Минприроды региона, в министерство поступило четыре звонка с жалобами на неприятный запах в городке Нефтяников и на Левобережье.

"С целью оперативного выяснения наличия превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Министерством природных ресурсов и экологии Омской области совместно с управлением гидрометслужбы был произведен выезд специалистов на место и осуществлен забор проб в городке Нефтяников и на Левобережье. Также осуществлялся неоднократный отбор проб десятью постами наблюдения", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что синоптики сообщали о наступлении неблагоприятных метеорологических условий 11 и 12 марта для рассеивания вредных примесей в воздухе. При таких условиях возможно ощущение неприятного запаха даже при соблюдении предприятиями предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.

Жители Омска не первый раз обращают внимание властей на проблему загрязненности воздуха.