Хабаровские автомобилисты выстроили из машин портрет Путина

ХАБАРОВСК, 12 мар — РИА Новости. Около 250 автомобилей приняли участие во флэшмобе в Хабаровске, выстроив из машин портрет президента Владимира Путина, сообщил РИА Новости в понедельник один из организаторов акции Вячеслав Шемпелев.

"Сразу скажу, что к выборам наша акция отношения не имеет. Мы давно хотели сделать сложную композицию, в частности портрет человека. И когда выбирали, решили, что это будет президент. Флешмоб состоялся вечером в воскресенье, участие в нем приняли около 250 автомобилей — меньше, чем предполагалось, поэтому решили сделать половину изображения. Но портретное сходство достигнуто", — сказал Шемпелев.

Он отметил, что, чтобы добиться узнаваемости, участники флэшмоба сделали разметку. Никакие спецприборы, по словам организатора, для этого не использовались — только глазомер и рулетка. После построения автомобилисты включили фары и аварийные огни машин. Результат труда зафиксировала видеокамера, установленная на квадрокоптере.

Шемпелев сообщил также, что во время флэшмоба было очень холодно. "Хотя термометр и показывал всего 10 градусов мороза, из-за ветра и влажности ощущалось как минус 20. Две машины даже не завелись", — сказал собеседник.

По его словам, заявку на включение акции в Книгу рекордов России отправлять не будут, так как машин было меньше, чем в предыдущий хабаровский рекорд. Но летом хабаровчане намерены составить сложную композицию из большего количества машин и побить свой предыдущий показатель.

Ранее сообщалось, что водители Хабаровска неоднократно устраивали авто-флэшмобы. Так, в 2017 году ко Дню Победы они составили из 521 машины орден Отечественный войны и цифру "9". Акция вошла в Книгу рекордов России в номинации "Самое большое изображение, посвященное Дню Победы, составленное из автомобилей". В июне 2017 года из 721 машины был выстроен герб России — двуглавый орел и буквы "РФ".