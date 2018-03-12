Сверхинфекция. Какие болезни могут убить человечество

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Ирина Халецкая. Антибиотики повысили продолжительность жизни, а врачам облегчили терапию. Но эти достижения вскоре могут быть утрачены. Сверхсильные мультирезистентные бактерии обретают устойчивость практически ко всем известным антибиотикам. И теперь, к примеру, у человека есть все шансы умереть из-за банального расстройства желудка. Эксперты уверены: такие суперинфекции представляют одну из самых больших угроз для человечества.

Насколько опасны бактерии и могут ли российские разработки изменить мировой рынок лекарственных препаратов к лучшему — в материале РИА Новости.

Доантибактериальная эра

Большинство современных заболеваний далеко не новые. Когда-то давно медицина победила вызывающие их микроорганизмы, но они мутировали и активно адаптируются к новым реалиям. Человечество столкнулось с проблемой антибиотикорезистентности. Проще говоря — устойчивости бактерий, вирусов, паразитов и грибков к препаратам, раньше легко их убивавшим.

Наиболее опасны бактерии, вызывающие самые распространенные заболевания, которые требуют обязательного лечения антибиотиками. Это может быть сепсис (заражение крови), пневмония, разные кишечные инфекции, инфекции мочевыводящих путей, заболевания, передающиеся половым путем, в том числе и гонорея. Если человека сразила подобная "супербактерия", обычные лекарственные препараты уже бессильны.

Проблема, утверждают биологи, возникла не внезапно: о ней знали давно, но должного внимания ей не уделяли. Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по направлению "Клиническая микробиология и антимикробная резистентность" Роман Козлов рассказал РИА Новости, что аргументированно объяснить ситуацию чиновникам, не наводя панику, удалось лишь в 2014 году. Причем даже не медику, а экономисту из Великобритании, лорду О’Ниллу.

В Англии под руководством О'Нилла провели исследование и оценили финансовые потери от устойчивости бактерий и влияние ее на смертность. "Сейчас в мире ежегодно умирает около 700 тысяч человек из-за того, что антибиотики не справляются с заболеванием. Если уровень устойчивости продолжит нарастать теми же темпами, то к 2050 году погибать от этого будут десять миллионов человек в год. Это больше, чем от онкологических заболеваний", — говорит Козлов.

Что касается финансов, уточняет врач, мировые фармацевты к 2050 году рискуют потерять около 100 триллионов долларов. Иными словами, человечество реально рискует вернуться в доантибактериальную эру, когда люди умирали от самых простых болезней.

Виноват болеющий

Почему бактерии приобретают устойчивость к медицинским препаратам? Это весьма сложный и длительный процесс. Действуют разные факторы. Причем чаще всего, подчеркивает Козлов, виноваты сами пациенты. Так, к примеру, один из главных факторов — доступность антибиотиков.

"Еще недавно любой мог беспрепятственно купить их и самостоятельно использовать. Но надо понимать, что антибиотики — это прежде всего рецептурный препарат. В аннотации к лекарству написано, что оно отпускается строго по рецепту врача. К сожалению, это требование игнорировалось", — указывает специалист Минздрава.

По его мнению, назначение антибиотиков — исключительная прерогатива лечащего врача. Фармацевт у прилавка аптеки не в состоянии сделать это правильно: у него нет ни нужных знаний, ни соответствующих полномочий.

"Подбор антибиотика — искусство, основанное на адекватном анамнезе. Речь идет даже не о новейших лекарствах — порой и антибиотики первого поколения спасают человека", — говорит врач.

Второй фактор, по словам Романа Козлова, в том, что люди не долечиваются. "Например, человек все же обратился к врачу и по рецепту приобрел нужный антибиотик. Его нужно принимать курсом пять дней. Но как только пациент чувствует себя лучше, скажем, через два дня, он прекращает прием антибиотика. Так "недобитая" бактерия приобретает устойчивость к препарату", — объясняет он.

Отдельную опасность представляют инфекции, возникающие в стационарах и связанные с оказанием медпомощи. Например, синегнойная и кишечная палочки обитают в окружающей среде, накапливая разные механизмы устойчивости. Носители таких бактерий не болеют, однако если у них по какой-либо причине ослабевает иммунитет, бактерия активизируется.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Сотрудница завода по производству антибиотиков АО "Биохимик" в Саранске © РИА Новости / Сергей Пятаков Сотрудница завода по производству антибиотиков АО "Биохимик" в Саранске

"Для здорового человека этот микроорганизм безвреден, но когда он попадает к тому, кто, допустим, находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, вероятность заболеть повышается в несколько раз. Если назначат неправильный антибиотик, человек может легко погибнуть", — предупреждает эксперт.

Еще один фактор — использование антибиотиков в качестве усилителей роста в сельском хозяйстве. "В России, как и в странах Евросоюза, весьма жесткий контроль к остаточной концентрации антибиотиков в продуктах, а в США полного запрета до сих пор нет. Это в свое время привело к катастрофическим последствиям", — утверждает Козлов.

Как возникает резистентность

Биолог Екатерина Рогожкина, возглавляющая отдел разработки субстанций на заводе "Биохимик" (единственном в России с производством антибиотиков полного цикла), рассказывает, что одна из главных причин, ускоряющих возникновение резистентности, помимо неразумного использования препаратов, — еще и то, что люди лечат антибиотиками вирусные инфекции.

"В результате микроорганизмы выработали разнообразные механизмы устойчивости. Это и активация антибиотика ферментами, вырабатываемыми микроорганизмами, и изменение проницаемости клеточной мембраны, и даже перестройка метаболических путей — так называемое образование метаболического шунта", — объясняет ученый.

Мировая обеспокоенность

После доклада британского лорда в 2015 году страны ООН впервые согласовали политическую декларацию по борьбе с причинами развития устойчивости к антибиотикам. В этом, говорит эксперт Минздрава Роман Козлов, большая заслуга России, выступившей инициатором подписания декларации. Также Москва участвует в междисциплинарной координационной группе ООН.

"Биохимик"

Кроме того, в сентябре 2017 года правительство России подписало стратегию, определяющую государственную политику по ограничению мультирезистентности. Там всего семь пунктов, которые, по прогнозам, способны изменить общую картину заболеваемости к 2030 году. В том числе — информирование населения, контроль над оборотом и продажей лекарств, обучение кадров и создание предприятий для производства новых видов антибиотиков.

Такое предприятие открылось в Саранске в конце февраля 2018 года. Впервые с советских времен в стране налажен выпуск антибиотиков новейших поколений и антибиотиков резерва. Это, по мнению Екатерины Рогожкиной, крайне важно в свете устрашающего обострения проблемы антибиотикорезистентности во всем мире.

"С собственным производством можно своевременно реагировать на формирование резистентности у отдельных возбудителей", — считает Рогожкина. Пока на предприятии запущена линия полного цикла ванкомицина. В ближайшее время планируется приступить к выпуску еще трех антибиотиков широкого спектра действия — телаванцина, оритованцина и рамопланина.

Помимо этого, ведется разработка антибиотиков бета-лактамного класса.

Препараты будут востребованы не только в России. Директор по развитию "Биохимика" Татьяна Лысова рассказывает, что предприятие сотрудничает со странами ближнего зарубежья, есть планы поставок в Латинскую Америку и Европу. В частности, состоялись переговоры с немецкой компанией Biesterfeld International.

В интервью "Sputnik Германия" управляющий директор этой компании Франк Дьеркс сообщил, что Германия сотрудничала с "Биохимиком" 23 года назад, когда там производили, в частности, пенициллин. Теперь немецкая сторона заинтересована в поставке субстанций ванкомицина. "Если антибиотики получат все необходимые документы, мы сможем безопасно закупать товары в России, чтобы распространить их на наших рынках. Ванкомицин и вся линейка антибиотиков имеет очень большое значение для здоровья людей во всем мире", — подчеркнул Дьеркс.