Путин рассказал о том, чего нельзя прощать

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что умеет прощать, но не все. Об этом он рассказал в фильме "Путин" Андрея Кондрашова, который выложен в соцсетях.

Ведущий задал уточняющий вопрос, поинтересовавшись, что именно нельзя простить.

"Предательство", — ответил Путин.

Глава государства также добавил, что с ним лучше не спорить. "Лучше бы не делать этого, конечно", — сказал он.

Телеведущий в шутку спросил, неужели это опасно? На это президент ответил отрицательно и добавил, что пошутил про то, что спорить с ним нельзя.

Он также рассказал, как ему удается не терять самообладания даже в сложные моменты.

"Когда человек выходит из себя, он проявляет слабость. Человек в моем положении не имеет права слабость проявлять", — пояснил Путин.