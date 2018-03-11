Московские школьники поучаствовали в репетиции выпускных экзаменов

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Учащиеся московских школ приняли участие в репетиции Единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации в рамках акции "ЕГЭ: из года в год!", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В рамках деловой игры "Ученик в роли эксперта" школьникам на реальных примерах показали, как оценивается выполненное задание с развернутым ответом. Рассказали, как исправить найденные ошибки и не допустить их в дальнейшем. А затем подростки смогли самостоятельно проверить выполненные экзаменационные задания по русскому языку, обществознанию, химии, физике, математике, истории, биологии, географии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что школьникам также объяснили, как работает система апелляции. Учащиеся инсценировали ситуацию приема заявления комиссией, в роли членов которой также выступали ученики.

Согласно сообщению, представители предметных комиссий и эксперты провели более 3300 индивидуальных и групповых консультаций. Для школьников из ТиНАО и Зеленограда была организована прямая трансляция.