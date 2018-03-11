ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мар — РИА Новости. На Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках "Берингия", которая в этом году претендует на включение в Книгу рекордов Гиннеcса как самая протяженная в мире, сообщает краевое правительство.

Отмечается, что погонщикам собак — каюрам — в этом году предстоит пройти порядка 2100 километров. Маршрут свяжет село Мильково Камчатского края и село Марково Чукотского автономного округа. Для фиксации достижения на полуостров прибыл главный редактор российской "Книги рекордов" Алексей Свистунов.

"Судя по заявленному параметру, речь идет о безусловном мировом достижении, о достижении России, естественно. Как главный редактор я могу с полной уверенностью сказать, что если сравнивать со всеми существующими гонками подобного типа, этот численный параметр является абсолютным рекордом. Гонка должна быть успешной, только в этом случае может быть зарегистрирован рекорд. Для успешности хотя бы одна собачья упряжка должна от начала и до конца выполнить все условия гонки", — приводит пресс-служба правительства края слова Свистунова.

В этом году в гонке участвуют 15 каюров: 9 — с Камчатки, 5 — с Чукотки и один из Москвы. Дистанция поделена на 25 этапов. Самый короткий переход составит порядка 20 километров, самые протяженные — 105 километров. В воскресенье каюрам предстоит пройти порядка 95 километров между селами Мильково и Долиновка.

"Берингия" — традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках, которая проводится на полуострове с 1990 года. В 1991 году она была внесена в Книгу рекордов Гиннеса за самый протяженный маршрут в мире на собачьих упряжках — на тот момент он составлял 1980 километров. В 2010 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края.