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Общество

На Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках "Берингия"

07:5211.03.2018
(обновлено: 08:12 11.03.2018)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мар — РИА Новости. На Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках "Берингия", которая в этом году претендует на включение в Книгу рекордов Гиннеcса как самая протяженная в мире, сообщает краевое правительство.

Собачья упряжка. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Карелии пройдут международные гонки на собачьих упряжках
Отмечается, что погонщикам собак — каюрам — в этом году предстоит пройти порядка 2100 километров. Маршрут свяжет село Мильково Камчатского края и село Марково Чукотского автономного округа. Для фиксации достижения на полуостров прибыл главный редактор российской "Книги рекордов" Алексей Свистунов.

"Судя по заявленному параметру, речь идет о безусловном мировом достижении, о достижении России, естественно. Как главный редактор я могу с полной уверенностью сказать, что если сравнивать со всеми существующими гонками подобного типа, этот численный параметр является абсолютным рекордом. Гонка должна быть успешной, только в этом случае может быть зарегистрирован рекорд. Для успешности хотя бы одна собачья упряжка должна от начала и до конца выполнить все условия гонки", — приводит пресс-служба правительства края слова Свистунова.

Дети катаются на собачьих упряжках. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На Кубани и в Адыгее пройдут гонки на собачьих упряжках
В этом году в гонке участвуют 15 каюров: 9 — с Камчатки, 5 — с Чукотки и один из Москвы. Дистанция поделена на 25 этапов. Самый короткий переход составит порядка 20 километров, самые протяженные — 105 километров. В воскресенье каюрам предстоит пройти порядка 95 километров между селами Мильково и Долиновка.

"Берингия" — традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках, которая проводится на полуострове с 1990 года. В 1991 году она была внесена в Книгу рекордов Гиннеса за самый протяженный маршрут в мире на собачьих упряжках — на тот момент он составлял 1980 километров. В 2010 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края.

Быстро и красиво: гонки на собачьих упряжках
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГонка на собачьих упряжках "Рождественский заезд-2018" была организована на базе биатлонного комплекса Новосибирска.Собаки участников гонок на собачьих упряжках во время соревнований по ездовому спорту в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Гонка на собачьих упряжках "Рождественский заезд-2018" была организована на базе биатлонного комплекса Новосибирска.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники соревнований прокатились на собаках по спортивной трассе с крутыми подъемами и не менее крутыми спусками, показав все мастерство управления лыжами или нартой.Участник заезда на собачьих упряжках в соревнованиях по ездовому спорту в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники соревнований прокатились на собаках по спортивной трассе с крутыми подъемами и не менее крутыми спусками, показав все мастерство управления лыжами или нартой.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОрганизатором мероприятия выступила региональная общественная организация "Спортивная Федерация ездового спорта Новосибирской области".Участник заезда на собачьих упряжках в соревнованиях по ездовому спорту в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Организатором мероприятия выступила региональная общественная организация "Спортивная Федерация ездового спорта Новосибирской области".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ турнире приняли участие десятки спортсменов и около ста собак разных пород из Горно-Алтайска, Томска, Омска, Красноярска и других городов Сибири.Участник заезда на собачьих упряжках в соревнованиях по ездовому спорту в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В турнире приняли участие десятки спортсменов и около ста собак разных пород из Горно-Алтайска, Томска, Омска, Красноярска и других городов Сибири.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВыносливых хаски, лаек и маламутов не остановили ни 25-градусные морозы, ни трудная трасса: в упряжке собаки развивали скорость до 27 км/ч.Собаки участников гонок на собачьих упряжках во время соревнований по ездовому спорту в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Выносливых хаски, лаек и маламутов не остановили ни 25-градусные морозы, ни трудная трасса: в упряжке собаки развивали скорость до 27 км/ч.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСоревнования проходили в четырех дисциплинах: нарта-спринт, ски-джоринг, хэппи дог и детские старты.Собака участников гонок на собачьих упряжках во время соревнований по ездовому спорту в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Соревнования проходили в четырех дисциплинах: нарта-спринт, ски-джоринг, хэппи дог и детские старты.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМежду выступлениями спортсмены и их собаки отдыхали и набирались сил.Участники заезда на собачьих упряжках в соревнованиях по ездовому спорту в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Между выступлениями спортсмены и их собаки отдыхали и набирались сил.
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