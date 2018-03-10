Самарский зоопарк позаботится о найденных на окраине города медведях

САМАРА, 10 мар — РИА Новости. Сотрудники самарского зоопарка будут ухаживать за медведями передвижного цирка-шапито, которых нашли на окраине Самары, сообщает в субботу пресс-служба администрации города.

Ранее инициативная группа горожан сообщила в интернете о том, что в районе 116-го километра в Самаре были обнаружены клетки с брошенными медведями. Десятого марта на место выехали представители областной и городской власти, сотрудники самарского зоопарка и ветеринары.

"После осмотра ветеринары установили, что у одного из медведей имеются некоторые проблемы со здоровьем. Ему окажут необходимую помощь. Специалисты оценили условия, в которых содержались животные… Скоро клетки с медведями перевезут на прилегающую к самарскому зоопарку территорию, где за ними смогут ухаживать сотрудники зоопарка", — говорится в сообщении.

По словам руководителя управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии Самары Андрея Христова, которого цитирует пресс-служба администрации города, у животных есть владелец. Это передвижной цирк-шапито, который находится в Самарской области уже три месяца. Цирк выступал в Крутых Ключах, в Безенчуке, в Куйбышевском районе.

"У владельцев есть все необходимые документы на зверей, в том числе сведения о прививках", — сказано в релизе.