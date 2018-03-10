Глава Подмосковья взял под личный контроль ситуацию на полигоне "Ядрово"

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию на полигоне "Ядрово", сообщает министерство экологии и природопользования региона.

"Воробьев сегодня, 10 марта, провел селекторное совещание с участием членов правительства, различных ведомств и главы Волоколамского района Евгения Гаврилова, посвященное ситуации на полигоне ТКО "Ядрово". Главе региона доложили о плане мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия объекта на окружающую среду", — говорится в сообщении.

Как отметил подмосковный министр экологии и природопользования Александр Коган, сегодня форсируются мероприятия по созданию новой рабочей карты полигона. По ранее существовавшему проекту она должна была появиться в 2019 году, однако по многочисленным обращениям жителей Волоколамского района решено открыть новую карту в течение двух недель. Старая карта закрывается, через две недели начнутся работы по монтажу системы дегазации: в теле полигона пробурят скважины и выведут свалочные газы на высокотемпературный факел. В дальнейшем земли свалки накроют пластиковым покрытием, чтобы купировать запахи.

Уже сегодня вблизи полигона работают две станции экомониторинга, которые в режиме реального времени анализируют состояние атмосферного воздуха. В течение ближайших дней будут установлены еще две станции. Данные экомониторинга будут доступны для всех желающих.

"Андрей Воробьев взял ситуацию в Волоколамском полигоне на личный контроль и поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района ежедневно информировать жителей о ходе работ. Губернатор поставил задачу в целом решить проблему неприятных запахов с полигона за три месяца", — добавили в ведомстве.