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Общество

В МГУ прокомментировали требования отставки Слуцкого с поста завкафедрой

19:5409.03.2018
(обновлено: 20:05 09.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЛеонид Слуцкий. Архивное фотоЛеонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Требования отставки председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого с поста заведующего кафедрой на факультете политологии МГУ являются политической игрой.

Ксения Собчак проводит одиночный пикет у здания Государственной Думы РФ. 8 марта 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Собчак провела пикет около Госдумы с требованием отставки Слуцкого
Об этом заявил РИА Новости декан факультета Андрей Шутов, отметив, что руководство разберется в сложившейся ситуации и вынесет свои оценки произошедшего.

Ранее в СМИ сообщалось, что инициативная группа МГУ потребовала уволить Слуцкого с поста завкафедрой международных отношений из-за прозвучавших в адрес обвинений в сексуальных домогательствах.

"Любые жалобы мы смотрим. Если есть обращения студентов — это для нас святое. А если есть какая-то игра политическая с подтекстами, мы, естественно, в этом разбираемся и выносим свои оценки", — сказал Шутов.

Леонид Слуцкий на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Всякие гибридные войны а отношении него несостоятельны. Какие бы инициативные группы в этом ключе не участвовали. Дело в том, что Слуцкий не только заведует кафедрой, он еще является очень крупным политиком, который не разделяет ценности однополярного мира, а работает на концепцию, которую когда-то выдвинул Евгений Максимович Примаков", — пояснил собеседник агентства.

По словам декана, сама кафедра была организована на факультете относительно недавно — два года назад. В настоящее время еще идет процесс ее организации, чем и занимается Слуцкий. Кроме того, он работает над созданием магистерской программы, к которой будет привлечено множество зарубежных экспертов. "Это мощная будет программа, которая будет работать на ценности именно многополярного мира", — подчеркнул Шутов.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Люди, которые реализуют замыслы Навального, они просто абсолютно не у дел оказываются, требуя какой-то отставки по поводу каких-то заявлений десятилетней давности. Почему эти темы не возникли сразу после якобы события? А возникли только после того, как Слуцкий сейчас занимает очень активную позицию в отношении отстаивания наших национальных интересов в качестве председателя комитета Госдумы. Давайте зададимся вот этим вопросом. И в этой связи посмотрим, что за инициатива инициативных групп, и с кем они аффилируются, эти инициативные группы", — сказал Шутов.

Он также отметил, что все это является лишь его личным предположением, однако напомнил, что накануне Навальный вновь предъявил Слуцкому претензии.

"Навальный заявил какие-то абсолютно экзотические смехотворные темы, чтобы упрекнуть Слуцкого. Какие-то там штрафы он не заплатил за стоянку. Ну значит, видимо, ему нечего было найти", — добавил собеседник РИА Новости.

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Общество
Комментарии
10 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Михайлов
Вот каким надо быть кретином, чтоб верить этому Навальному? И ведь верят... Не смотря на его пустые обещания выложить чемоданы компромата, но так и оставаться обещаниями... да если б было - уже читали бы, ведь такая возможность бывает раз в 6 лет. Похоже часть людей не обремена важным органом - мозгом. А судя по нескольким своим знакомым как то верящим этому проходимцу и зная их уровень образования и IQ, то не удивлён категории верящих. Это как раз из тех кто верил в МММ, Селенг, Белое братство и тому подобное. И признайся сейчас Навальный "я дурил вас, братцы" - быстро найдут себе нового кумира.
20:17
09.03.2018
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sgn1941
Ныне стало общепринятым навешивать на мужчин почему бы то ни было обвинения в домогательствах о 10-30 летней давности. Видимо женщины хотят хотя бы таким образом напомнить, что они когда-то были привлекательны и мужчины проявляли к ним интерес: как жаль что время прошло!
20:26
09.03.2018
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