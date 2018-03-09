В МГУ прокомментировали требования отставки Слуцкого с поста завкафедрой

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Требования отставки председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого с поста заведующего кафедрой на факультете политологии МГУ являются политической игрой.
Ранее в СМИ сообщалось, что инициативная группа МГУ потребовала уволить Слуцкого с поста завкафедрой международных отношений из-за прозвучавших в адрес обвинений в сексуальных домогательствах.
"Любые жалобы мы смотрим. Если есть обращения студентов — это для нас святое. А если есть какая-то игра политическая с подтекстами, мы, естественно, в этом разбираемся и выносим свои оценки", — сказал Шутов.
По словам декана, сама кафедра была организована на факультете относительно недавно — два года назад. В настоящее время еще идет процесс ее организации, чем и занимается Слуцкий. Кроме того, он работает над созданием магистерской программы, к которой будет привлечено множество зарубежных экспертов. "Это мощная будет программа, которая будет работать на ценности именно многополярного мира", — подчеркнул Шутов.
Он также отметил, что все это является лишь его личным предположением, однако напомнил, что накануне Навальный вновь предъявил Слуцкому претензии.
"Навальный заявил какие-то абсолютно экзотические смехотворные темы, чтобы упрекнуть Слуцкого. Какие-то там штрафы он не заплатил за стоянку. Ну значит, видимо, ему нечего было найти", — добавил собеседник РИА Новости.