В МГУ прокомментировали требования отставки Слуцкого с поста завкафедрой

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Требования отставки председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого с поста заведующего кафедрой на факультете политологии МГУ являются политической игрой.

Об этом заявил РИА Новости декан факультета Андрей Шутов, отметив, что руководство разберется в сложившейся ситуации и вынесет свои оценки произошедшего.

Ранее в СМИ сообщалось, что инициативная группа МГУ потребовала уволить Слуцкого с поста завкафедрой международных отношений из-за прозвучавших в адрес обвинений в сексуальных домогательствах.

"Любые жалобы мы смотрим. Если есть обращения студентов — это для нас святое. А если есть какая-то игра политическая с подтекстами, мы, естественно, в этом разбираемся и выносим свои оценки", — сказал Шутов.

"Всякие гибридные войны а отношении него несостоятельны. Какие бы инициативные группы в этом ключе не участвовали. Дело в том, что Слуцкий не только заведует кафедрой, он еще является очень крупным политиком, который не разделяет ценности однополярного мира, а работает на концепцию, которую когда-то выдвинул Евгений Максимович Примаков", — пояснил собеседник агентства.

По словам декана, сама кафедра была организована на факультете относительно недавно — два года назад. В настоящее время еще идет процесс ее организации, чем и занимается Слуцкий. Кроме того, он работает над созданием магистерской программы, к которой будет привлечено множество зарубежных экспертов. "Это мощная будет программа, которая будет работать на ценности именно многополярного мира", — подчеркнул Шутов.

"Люди, которые реализуют замыслы Навального, они просто абсолютно не у дел оказываются, требуя какой-то отставки по поводу каких-то заявлений десятилетней давности. Почему эти темы не возникли сразу после якобы события? А возникли только после того, как Слуцкий сейчас занимает очень активную позицию в отношении отстаивания наших национальных интересов в качестве председателя комитета Госдумы. Давайте зададимся вот этим вопросом. И в этой связи посмотрим, что за инициатива инициативных групп, и с кем они аффилируются, эти инициативные группы", — сказал Шутов.

Он также отметил, что все это является лишь его личным предположением, однако напомнил, что накануне Навальный вновь предъявил Слуцкому претензии.

"Навальный заявил какие-то абсолютно экзотические смехотворные темы, чтобы упрекнуть Слуцкого. Какие-то там штрафы он не заплатил за стоянку. Ну значит, видимо, ему нечего было найти", — добавил собеседник РИА Новости.