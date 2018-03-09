Тело офицера, погибшего при крушении Ан-26 в Сирии, доставили в Киров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар — РИА Новости, Елена Жаркова. Тело майора Вячеслава Микрюкова, погибшего при крушении российского самолета Ан-26 в Сирии, рано утром в пятницу доставили в Киров, сообщили РИА Новости в военкомате Кировской области.

Вячеслав Микрюков был одним из военнослужащих, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-26, который разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим 6 марта. Все находившиеся на борту 39 человек (33 пассажира и шесть членов экипажа) погибли.

"Тело погибшего офицера привезли в Киров, так как здесь живут его родители. Однако пока не решено, где именно и когда он будет похоронен", — сообщили в областном военкомате.

Микрюков с женой и детьми последние годы жил в Карачаево-Черкессии, откуда его и отправили в командировку в Сирию.

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