МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Карта всех необходимых работ по полигону "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области будет представлена на следующей неделе, сообщила пресс-служба Минэкологии Подмосковья в пятницу.

Как уточнили в министерстве, полигон "Ядрово" в Волоколамском районе эксплуатируется с 1979 года. За это время на его территории не проводились какие-либо мероприятия для снижения негативного воздействия полигона на окружающую среду. В рамках утвержденной инвестиционной программы руководство ООО "Ядрово" обязано было установить систему дегазации в течение 2018-2019 годов.

"Однако в связи с жалобами на неприятный запах решено провести эти мероприятия уже в ближайшие месяцы… такая инициатива была поддержана на встрече с активом Волоколамского района: депутатами, представителями общественной палаты, инициативными жителями. В скором времени специалисты представят предложения по экстренной дегазации полигона", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Минэкологии при этом заявляет, что "несанкционированные акции, имеющие провокационный характер, ничего иного, как вреда для работы специалистов, принести не могут".

"Старое тело полигона будет закрыто, увеличена поставка на него чистых грунтов для локализации несанкционированных выбросов свалочного газа, в дальнейшем оно будет рекультивировано. В начале следующей неделе будет представлена подробная дорожная карта всех необходимых мероприятий", — отметил первый замминистра экологии Павел Кириллов, которого цитирует пресс-служба.

Сейчас эксперты устанавливают места выбросов газа. В течение трех месяцев будут ликвидированы все подобные утечки газа.

Для предупреждения экстренных ситуаций по периметру полигона установлен круглосуточный экологический контроль. Также станции автоматического мониторинга в течение 10 дней будут установлены в городе и в ближайших населенных пунктах, а информация с них будет доступна круглосуточно в автоматическом режиме.