"Долой стыд!" Как менялся образ российских женщин

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Игорь Кармазин. Праздник 8 Марта возник как день солидарности женщин в борьбе за равноправие и эмансипацию. В России сейчас об этом мало кто вспоминает, но за минувший век роль женщины в обществе действительно сильно изменилась. РИА Новости разбиралось в том, чем нынешние россиянки отличаются от советских предшественниц и западных современниц.

Голые товарищи

В XX веке российские женщины получили такой объем прав и свобод, о котором раньше и не мечтали. Не следует, впрочем, думать, что это был линейный путь от несвободы к свободе, от домашнего очага — к карьере и успеху в обществе. Эмансипации во многом способствовало стремление большевиков разрушить патриархальный мир. Советское правительство в нормативных актах прописало, что мужчина и женщина получают одинаково за одну и ту же работу и любая дискриминация по половому признаку запрещается.

До 1905 года в Российской империи не было вообще никакого избирательного права, а уже после Октябрьской революции женщины получили право избирать и быть избранными наравне с мужчинами. Финансово самостоятельные представительницы прекрасного пола свободно распоряжались своими деньгами.

В первые годы правления большевики также активно пропагандировали сексуальное раскрепощение. В частности, декрет "О гражданском браке, о детях и о внесении в акты гражданского состояния" предоставлял женщине право на "полное материальное, а равно и сексуальное самоопределение", ей дозволялось самой выбирать себе имя и место жительства. Общество бурлило, в жизнь воплощались инициативы, которые и сейчас кажутся экстравагантными. Так, в декабре 1918 года в Петрограде состоялось шествие голых лесбиянок под лозунгом "Долой стыд!".

Период практически тотальной свободы в отношениях мужчин и женщин закончился довольно быстро. Государство взяло курс на форсированную индустриализацию, и уже в первые пятилетки доминирующим стал образ женщины-труженицы. Характерным в этом смысле оказался вышедший в 1940 году фильм "Светлый путь". Героиня Любови Орловой — неграмотная деревенская девушка — благодаря трудолюбию и тяге к знаниям проходит путь от домработницы до передовой ткачихи, а любовь и личная жизнь у нее — на втором плане. Кульминацией равноправия стала Великая Отечественная война, когда около полумиллиона женщин ушли на фронт, сотни тысяч представительниц прекрасного пола освоили мужские профессии в тылу.

"С другой стороны, поддерживались и традиционные семейные ценности. Если открыть руководства по домоводству 30-40-х годов, то женщину там называют центром домашнего круга, хранительницей очага", — говорит социолог и руководитель Центра социального анализа Института глобализации и социальных движений Анна Очкина.

Двойная нагрузка

Чем дальше, тем более заметную роль играли женщины в советской общественной жизни. В конце 1980-х годов почти 90 процентов трудоспособных дам работали. Согласно переписи населения 1979 года, женщин с высшим образованием стало больше, чем мужчин. При этом в среднем мужчинам платили на треть больше.

Все эти тенденции отражены в фильме "Москва слезам не верит". Героиня Веры Алентовой добилась успеха в карьере, причем произошло это за кадром, между сериями. Однако счастливой она себя не чувствует, ей для этого нужен свой мужчина. Женщина влюбляется в слесаря, который, с одной стороны, презирает статусность, а с другой — ему неуютно с дамой, которая выше его по социальному статусу, на него давят ее достижения.

© Мосфильм (1979) Вера Алентова и Алексей Баталов в фильме "Москва слезам не верит" © Мосфильм (1979) Вера Алентова и Алексей Баталов в фильме "Москва слезам не верит"

"Похожее противоречие показано и в фильме "Старые стены". Директор подмосковной текстильной фабрики в исполнении Людмилы Гурченко бескорыстно посвятила себя производству и не только не стремится найти любовь, а пытается уйти от нее. У этого фильма — еще более феминистский "душок", может, поэтому он и не стал таким популярным, как "Москва слезам не верит", — отмечает Очкина.

В гендерных исследованиях и сейчас много внимания уделяется так называемой двойной нагрузке. Женщины вынуждены усердно трудиться. По данным Роструда, не работают всего 22 процента россиянок. По информации Международной организации труда, в европейских странах не работают 48–49 процентов женщин, в США — 44 процента.

Средняя заработная плата женщин в России практически повсеместно отстает от зарплаты мужчин на 28 процентов. При этом 56 процентов наших дам имеют высшее образование, этим же похвастаться могут только 44 процента мужчин. Среди безработных доля женщин — 46,1 процента. Представительницы прекрасного пола уверенно осваивают мужские профессии — управляют пассажирскими самолетами, водят такси.

Впрочем, ответственность за домашний уют по-прежнему на них.

По всем опросам россиянки, имеющие семью и детей, свои профессиональные планы считают второстепенными. И хотя эксперты указывают на то, что роль женщин в экономике и политике растет, тех, кто рассматривают семью своим главным предназначением, меньше не становится. Получается, что эмансипация сознания происходит медленнее реальной эмансипации россиянок.

На помойку — на шпильках

Главные отличия российских женщин от европейских кроются в самосознании и бытовом поведении. Россиянки больше склонны к самодискриминации, часто признают, что хуже разбираются в политике, не любят принимать важные решения, отказывают себе в твердости и жесткости. По-другому они относятся и к внешнему виду. "Стремление наших женщин к красоте и украшательству вечно и непреложно. Этого не истребить никому и никогда! Наши девушки мусорное ведро выносят на шпильках. Красота, ухоженность, нарядность — все это мы ценим гораздо больше, чем в Европе. В Германии к этому относятся очень просто, в последнее время даже наоборот — подчеркнуто пренебрежительно", — сравнивает наша соотечественница Анастасия, живущая в немецком Эссене.

Еще недавно российские и европейские дамы совершенно по-разному относились к возрасту. Наши удивлялись тому, что британские или немецкие бабушки активно делают покупки в бутиках и путешествуют. Однако сегодня колоссальной разницы в этом смысле нет. Отношение россиянок к своему возрасту меняется, в том числе благодаря косметическому буму. "Сейчас на пенсию выходят женщины, которые часто бывали за границей, выросли в динамичной, гибкой среде. Они уже не похожи на советских бабушек. Разница в мировоззрении у россиянок и европейских современниц будет сглаживаться и впредь. Думаю, на Западе произойдет откат от радикального феминизма к традиционным ценностям. В свою очередь, у нас, вероятно, продолжится эмансипация", — прогнозирует Очкина.

По ее словам, в результате этого процесса через одно-два поколения российские и европейские женщины будут гораздо лучше понимать друг друга.