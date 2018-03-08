В Нижнем Новгороде мужчины установили рекорд, сделав надпись "С 8 Марта"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мар — РИА Новости. Жители Нижнего Новгорода установили рекорд России в категории "Надпись "С 8 Марта", составленная из наибольшего количества мужчин", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

8 марта 2018 года 728 мужчин выстроились в слова "С" и "МАРТА" на Чкаловской лестнице, которая выполнила в надписи роль праздничной "восьмерки". Рекорд зафиксировал представитель Книги рекордов России Леонид Сенаторов.

"Флешмобы с участием большого количества людей регистрировались в различных конфигурациях, например, кольца. Но подобный рекорд с участием только мужчин и надписью "С 8 Марта" регистрируется впервые. Это интересная и необычная идея. Мы зарегистрировали 728 человек, рекорд зафиксирован и внесен в официальный сертификат", — сказал Сенаторов.

Участником праздничного флешмоба стал и глава Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что в Нижнем Новгороде находится самая большая в стране "восьмерка" — Чкаловская лестница, состоящая из 650 ступеней, расположенных в форме цифры 8. "Сложно было не воспользоваться таким уникальным объектом, чтобы поздравить с праздником наших любимых и прекрасных женщин. Мужики — молодцы!", — заявил Никитин.

Организатором флешмоба выступила Молодежная палата при Городской думе Нижнего Новгорода.