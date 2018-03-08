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Общество

Опрос показал отношение россиян к посланию Путина

Сюжет:
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию (255)
13:2508.03.2018
(обновлено: 13:30 08.03.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018Президент РФ Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию произвело положительное впечатление на 44% россиян, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Какая тема из послания президента для вас самая важная?
Результаты

  • 14.8%

    Повышение пенсий

  • 3.6%

    Работа с молодежью

  • 13.0%

    Улучшение жилищных условий и модернизация городов

  • 12.5%

    Здравоохранение

  • 29.4%

    Оружие

  • 19.3%

    Развитие науки и повышение качества образования

  • 7.4%

    Другое
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На вопрос "Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что 1 марта Владимир Путин выступил с ежегодным президентским посланием Федеральному Собранию?" россияне ответили следующим образом: 36% заявили, что знают о нем, 30% — что-то слышали, еще 33% — услышали об этом впервые.

Отвечая на вопрос о том, какое впечатление на них произвели слова президента, 44% заявили, что хорошее, 7% — "в чем-то положительное, в чем-то отрицательное", 4% получили отрицательные впечатления. Вопрос задавался 66% респондентов, кто уже был осведомлен о послании.

Респондентам также задавался вопрос о том, что в послании им понравилось. Пятнадцать процентов сказали, что им понравились слова об укреплении обороноспособности России и новых вооружениях: звучали такие фразы, как "показали мощь страны", "запугал Запад нашей новой военной техникой", "Россия не даст себя в обиду", "растет вооружение — значит, не будет войны".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эксперты рассказали, каких мер стоит ожидать после послания Путина
Отвечая на вопрос о том, что не понравилось, 12% респондентов заявили о "неконкретности" послания, о пустых обещаниях, чрезмерном акценте на новых видах вооружения, запугивании ими, отсутствии заботы о людях, были упомянуты низкие зарплаты, пенсии, уровень жизни. Двадцать три процента респондентов, напротив, заявили, что им понравилось все. Эти вопросы также задавались тем, кто знает или что-то слышал о послании.

На вопрос "Как вы думаете, основные идеи этого послания будут или не будут реализованы в ближайшем будущем?" 38% ответили утвердительно, 14% — отрицательно. Вопрос задавался также 66% респондентов.

Президент РФ 1 марта выступил с посланием Федеральному собранию и высказался по широкому спектру вопросов — от образования и медицины до инфраструктуры и оборонки. В выступлении президента впервые использовался мультимедийный формат: на экранах присутствующим продемонстрировали испытания новейшего российского оружия.

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Опрос "ФОМнибус" проводился 3-4 марта в 104 населенных пункта в 53 субъектах РФ. Были опрошены 1500 респондентов. Погрешность не превышает 3,6%. Опрос "ФОМнибус" проводился по данным исследований ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).

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Комментарии
9 пользователей оставили 12 комментариев
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nekto.57Елена
Елена, А если СШ ударят по нам ядерной бомбой?Как они это уже делали.Что вы собираетесь отсидеться в уголочке тихонечко и не роптать?Будите сидеть под лавкой и Оруэлла перечитывать?Оригинально мыслите.А перечитайте вот это изречение-Хочешь мира?Готовься к войне!В наших условиях оно полезнее для выживания.
14:38
08.03.2018
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Алексей Шонин
"Сделаем", "Достигнем", "Выполним", Увеличим" и т.д. и так все 18 лет.
14:55
08.03.2018
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