"Избиения и хамство — обычное дело": врачи — о неадекватных пациентах

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Камила Туркина. Хамские выпады в свой адрес хоть раз слышал практически каждый российский медик. Порой дело не ограничивается оскорблениями, неадекватные пациенты распускают руки. С чем сталкивается медперсонал при исполнении служебных обязанностей — в материале РИА Новости.

"Я не уверена в собственной безопасности"

В конце января в одну из больниц Севастополя поступил вызов: пациентка жаловалась на головную боль и последствия сильного алкогольного опьянения. На вызов поехала фельдшер скорой помощи Надежда Колесникова — одна, без бригады. Жильцы долго не реагировали ни на звонки, ни на стук в дверь, но в итоге впустили врача в квартиру.

Надежда Колесникова. Фото из личного архива Надежда Колесникова. Фото из личного архива

"Я стала задавать стандартные вопросы: "Как себя чувствуете, что у вас болит?" Пациентка жаловалась на все подряд — и голова у нее болит, и с сердцем плохо. Я почувствовала запах алкоголя и спросила, сколько она выпила. Тут пациентка принялась кричать, оскорблять меня, в том числе матом", — рассказала РИА Новости Надежда Колесникова.

Когда фельдшер попыталась успокоить ее, она выхватила из рук медика тонометр и нанесла ей прибором несколько ударов по голове. Колесникова отбежала в другой конец комнаты, набрала номер диспетчера. Однако объяснить ситуацию толком не получалось: пьяная женщина постоянно бросалась на нее, наносила удары.

"В конце концов диспетчер поняла, что мне нужна помощь, и вызвала полицию. Я в это время пыталась выбраться из квартиры и на всякий случай снимала происходящее на видео. Мужчина, который открыл мне дверь, призывал женщину взять себя в руки, но она его не слушала. Когда я нагнулась, чтобы подобрать разбросанные по полу вещи, пациентка снова ударила меня тонометром по голове, а потом схватила за волосы и била по лицу. Находившийся в комнате мужчина даже не пробовал ей помешать", — вспоминает фельдшер.

Сотрудники полиции увезли невменяемую женщину и ее приятеля в отделение, а Надежда Колесникова отправилась в больницу — в качестве потерпевшей. Диагноз: сотрясение мозга, множественные гематомы и ушибы. Написав заявление в полицию, фельдшер взяла больничный. Но на том проблемы не закончились.

"Пациентка подала на меня встречное заявление, переврав все факты. Уверяла, что это я ее избила, а не она меня. Показала судмедэкспертам гематомы на руках и заявила, что это произошло по моей вине. Хотя во время осмотра она мне говорила, что синяки ей поставил муж", — возмущается Надежда Колесникова.

Претензии медику предъявили и ее коллеги. Начальник медицинской части сделал ей выговор за неподобающее поведение на вызове.

"Он разговаривал по-хамски, кричал, что я должна была взять добровольное согласие на медицинское вмешательство. Но дело в том, что никакого медицинского вмешательства не было, я ей даже давление измерить не успела. Выговор мое начальство просто высосало из пальца", — объясняет фельдшер.

Она считает, что таким образом руководство больницы пытается выгородить себя. Дело в том, что к пациентам с алкогольным опьянением должна выезжать целая бригада, а не один медик. В Трудовом кодексе прописано: фельдшеру обязательно полагается напарник, напоминает Надежда.

"Права медиков не защищены законом. Если бы я не сняла все это на телефон, мне бы просто не поверили. Потом руководство снова нашло, к чему придраться, и меня бы спокойно уволили. Я уволилась сама, с таким начальством просто не могу быть уверена в собственной безопасности. Пока я лежала дома с сотрясением мозга, никто даже не поинтересовался, как я себя чувствую", — говорит фельдшер.

Сейчас Колесникова ждет суда. Статью из административной переквалифицировали в уголовную — за нанесение медицинскому работнику легких телесных повреждений. Надежда утверждает, что в ее больнице это далеко не первый случай, главврач и начальник медицинской части уже увольняли сотрудников после необоснованных выговоров.

Во всем виноваты врачи

На оскорбления, рукоприкладство или просто неадекватное поведение пациентов жалуются многие врачи. Свои истории они публикуют в сообществе "Злой медик" в соцсети "ВКонтакте".

Анна Каневская (имя изменено) пятый год работает врачом приемного отделения в Новосибирске. В паблике она призналась: у нее иногда возникает ощущение, что она находится не в городе-миллионнике, а в глухом лесу, где до ближайшего медпункта нужно ехать десятки километров по бездорожью.

"Некоторые пациенты из-за каждого чиха вызывают скорую помощь, бригада везет их в больницу, чтобы не скандалить и не получить взысканий. Когда им говоришь, что вас не с чем госпитализировать, начинаются вопли: как же так, зачем же тогда меня скорая привезла, я буду жаловаться в Минздрав, президенту и так далее. А ведь можно пойти в поликлинику и решить амбулаторно свою несерьезную проблему со здоровьем", — приводит пример Анна.

Другая категория, рассказывает она, — это пациенты, которые сидят дома до последнего и решаются поехать в больницу только после того, как их самочувствие резко ухудшается. Часто им уже сложно бывает помочь, объясняет Каневская, однако ответственность за серьезные проблемы со здоровьем или даже смерть пациента перекладывают на медиков.

Николай Гусев (имя изменено) из Перми поделился историей о том, как отказ от рекомендаций дежурного врача обернулся смертью пациентки. "Привел сын маму старенькую в приемное отделение и попросил но-шпу уколоть, мол, живем через дорогу, помогите по-соседски, а то в поликлинику далеко ехать, и голова сильно болит. Дежурный врач осмотрел женщину и понял, что у нее инсульт. Начал объяснять сыну, мол, дело серьезное, вызываем скорую, перенаправляем в неврологию и так далее. А они отказываются", — вспоминает Николай.

Выяснилось также, что сын до этого водил мать к неврологу, им предлагали госпитализацию в профильное отделение, и они отказались, посчитали, что лечиться можно и на дому. Все рекомендации проигнорировали, решив, что достаточно колоть но-шпу.

"В итоге они просто дали нам расписку об отказе от госпитализации в неврологию, получили желанный укол и ушли домой. А ночью женщина умерла. И кто оказался виноватым? Медсестра, конечно. Сын, недолго думая, подал жалобу в прокуратуру. Считает, что его мать умерла от укола", — рассказывает Гусев.

Вне закона

Медицинское сообщество пеняет на то, что работники здравоохранения недостаточно защищены юридически. Законопроект о защите медработников и пациентов был принят только в первом чтении в июне прошлого года и до сих пор дожидается окончательного рассмотрения.

В документе идет речь не только об ответственности за воспрепятствование медицинской помощи и отказ пропускать на дороге скорую помощь, но и о введении административной и уголовной ответственности за причинение медработникам телесных повреждений.

Заместитель председателя Профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников в комментарии РИА Новости сказал, что проблема правовой незащищенности врачей обсуждается очень давно, но пока так ничего и не сделали. "Где результат? Давным-давно должны были закон принять, все подготовили, а результата нет", — сетует он.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сообщил РИА Новости, что закон не пропускают из-за внесенных поправок. Однако не уточнил, что именно вызывает вопросы у правового отдела нижней палаты парламента.

"Поправки достаточно либеральные, мы сами не понимаем, почему их никак не могут согласовать. Правовой отдел их пересматривает, делает определенные замечания по каждому пункту. Пока по каким-то причинам закон не пропускают. Нам тоже сказали, что до конца 2017 года его примут, но не допустили даже до второго чтения", — пояснил Куринный.

Жалобы по поводу и без

Законопроект подвис в воздухе, а пациенты неустанно строчат жалобы в Министерство здравоохранения. Зачастую, разумеется, по делу, однако порой причину недовольства сложно объяснить с точки зрения здравого смысла.

На онколога Елену Фролову (имя изменено) из Твери постоянно жалуется одна из ее пациенток. Претензии она предъявляет не к квалификации врача, а к ее поведению: врач не так с ней разговаривает, не так смотрит, не принимает без очереди.

"Все жалобы высосаны из пальца. Причем на мое предложение обратиться к другому онкологу она отвечает отказом, как специалист, дескать, я ее устраиваю", — рассказала РИА Новости Фролова.

С похожим отношением сталкиваются и другие медики. У врача-терапевта Валентины Смирновой (имя изменено) из Омска проблемы возникли из-за газировки. "Сообщили, что я подаю дурной пример детям. Причина следующая: бабушка одного из пациентов увидела меня с бутылкой кока-колы. А на мою коллегу пожаловались из-за того, что она летом в нерабочее время ходила в шортах", — говорит Валентина.

На медсестру Полину Ермакову (имя изменено) из Соликамска пациенты донесли после стандартной процедуры забора крови. "Суть претензии в том, что ребенок заплакал, когда у него брали кровь из вены. А жалобу на меня написали родители ребенка, искренне уверенные в том, что я в этом виновата", — недоумевает медсестра.

"Никто не реагирует"

Любая бригада скорой помощи с грубостью пациентов на вызовах сталкивается ничуть не реже, чем врачи в стационаре.

Сотрудник скорой Антон Чириков из Челябинска рассказал РИА Новости, что их довольно часто вызывают по пустякам, из-за чего бригада тратит время впустую, а хамство пациентов для него — обычное дело.

"Пациенты и их родственники хамят, нас регулярно вызывают к пьяным на дебоши, хотя всем прекрасно известно, что это работа полиции. За подобные действия нет никаких штрафов, не приехать мы не можем, не имеем права. О том, что машину с мигалками не пропускают на дороге, я вообще молчу, такое сплошь и рядом. Можно много привести примеров. Но все впустую, все равно никто на это не реагирует", — отмахивается Чириков.

Официальная статистика Министерства здравоохранения говорит сама за себя. Так, в 2016 году было зафиксировано 1226 фактов насилия в отношении медицинских работников. В среднем в каждом российском регионе происходит по несколько нападений в месяц. Только строгие законодательные меры способны оградить медперсонал от произвола и унижений, уверены врачи.