В Петербурге власти подарили пенсионеркам на 8 марта спиннеры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Глава муниципального образования "Купчино" в Санкт-Петербурге Михаил Черепанов подарил женщинам на 8 марта спиннеры и цветы, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

"Седьмого марта муниципалитет организовал для дам старшего поколения праздничный концерт. Помимо выступления артистов, праздничного фуршета и традиционных поздравлений от главы муниципального образования "Купчино". Женщинам подарили цветы и необычные подарки – спиннеры", — говорится в сообщении.

Глава муниципалитета объяснил женщинам, как правильно крутить спиннер, затем на празднике провели конкурс "кручения спиннеров".

Черепанов уверен, что спиннеры помогут женщинам эффективнее бороться со стрессом. "Я надеюсь, что этот подарок порадовал. Он отлично снимет стресс. Я знаю, что у каждого из вас есть внучки и внуки. Уверен, что спиннер позволит вам наладить диалог с младшими поколениями. Ведь теперь вы будете в тренде", — сказал глава муниципального образования, слова которого приводятся в сообщении.

Спиннер — прибор, имеющий одну ось и постоянно сохраняющий свое положение. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска его движения достаточно легкого касания пальцем. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.-0-