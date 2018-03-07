Осужденных не направят на исправительные работы в детские учреждения

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Осужденных в России перестанут направлять на исправительные работы в детские учреждения, о таком решении Минюста и ФСИН сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, инициировавшей данные изменения.

"Министерством юстиции России и Федеральной службы исполнения наказаний РФ приняты решения о том, что ведомства исключат практику направления осужденных для отбывания наказаний в виде исправительных и обязательных работ на объекты образования, воспитания и развития несовершеннолетних", — говорится на сайте омбудсмена.

Там сообщается, что подобную практику Кузнецова впервые заметила во время рабочего визита в Республику Бурятия. Как сказано в материале, уполномоченный поручила специалистам своего аппарата изучить правомерность ее применения. В итоге анализа в аппарате установили, что подобные виды обязательных работ используются и в других российских регионах в соответствии с инструкцией по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной Минюстом России.

На сайте уточняется, что Кузнецова попросила Минюст и ФСИН не направлять осужденных на исправительные работы в детские учреждения и проработать возможность издать ведомственный акт, препятствующий такой практике.