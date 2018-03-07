Около десятка мусороперерабатывающих заводов построят в Подмосковье

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Контракты на строительство мусороперерабатывающих заводов в Подмосковье уже заключены, сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

"В Московской области предусмотрено строительство мусороперерабатывающих комплексов, мы категорически против открытия новых полигонов в том виде, в котором они действовали. За счет этой инфраструктуры будут почти на 60% уменьшаться объемы мусора, которые захораниваются. Таких объектов у нас предусмотрено 11 плюс 4 завода по термическому обезвреживанию. Инвестконтракты по строительству четырех мусоросжигательных заводов и трех объектов по мусоропереработке уже заключены", — сказал Коган, которого цитирует пресс-служба правительства региона.

Он отметил, что планируется заключение еще 5 инвестконтрактов в ближайший месяц.

"Мы надеемся, что уже весной начнется строительство мусороперерабатывающего комплекса. Первый ввод в эксплуатацию намечен на вторую половину 2019 года", — добавил министр.