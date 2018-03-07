ПЕНЗА, 7 мар — РИА Новости, Камила Туркина. Российские врачи и ученые создали уникального робота, он компактный, подвижный и может ассистировать медикам во время сложнейших операций. Первым живым существом, прооперированным с помощью этой машины, стала свинья по кличке Роза. У животного была миома матки, обзавестись потомством с таким диагнозом Роза не могла. Теперь, рассчитывают врачи, она забеременеет. Примерно через месяц. Как проходила операция — в материале РИА Новости.

Такого еще не было

Это прорыв в области передовых технологий, не сомневаются эксперты. Отечественная разработка позволит поставить подобные операции на поток, в отличие от американской. Не секрет, что первые хирургические вмешательства с помощью механических ассистентов проводили еще в 2000-х: для этого в Америке сконструировали робота по имени Да Винчи. Инновацию оценили как успешную и востребованную, поэтому заговорили о том, чтобы создать похожую машину и в России, объясняет директор Института конструкторско-технологической информатики РАН профессор Сергей Шептунов.

Впрочем, вскоре выяснилось, что Да Винчи — только для избранных. Такие операции слишком дороги, позволить их себе могут немногие. К тому же западный образец чересчур громоздкий и не способен ассистировать во время сложных операций, уточняют медики.

"В мире около 50 фирм, занимающихся производством специализированной робототехники. Однако отечественная модель может составить им достойную конкуренцию благодаря компактности, небольшому весу и точности движений", — перечисляет достоинства российской разработки Шептунов.

На сегодняшний день специалисты возлагают большие надежды на операции с участием робота в области урологии и гинекологии. Ведь в разработке машины принимал участие главный уролог Минздрава России доктор медицинских наук Дмитрий Пушкарь. За инженерную же составляющую отвечает Сергей Шептунов.

Шипы и Роза

Шестимесячная свинья Роза ждала медиков в специальном вольере. До операции оставался час. Когда к ней приблизились врачи в сопровождении журналистов, животное принялось кокетничать: Роза подошла к ограждению и начала выпрашивать угощение. Свинье дали кусочек сахара — для настроения. Ведь объедаться перед тем, как лечь на стол к хирургам, нельзя.

Врачи неслучайно выбрали для первой операции именно свинью: строение внутренних органов животного очень схоже с человеческим. Роза выросла в Пензе, в хозяйстве "Красная горка". Ветеринары обнаружили у нее миому матки, когда делали ультразвуковое обследование. А хирурги как раз искали подходящее животное для операции с участием робота-ассистента. Так пензенская свинья стала первопроходцем отечественной роботохирургии.

"Боря, я тебя хрю"

"С миомой матки родить поросят Роза не смогла бы. Теперь ее шансы на появление потомства очень велики. Нам самим интересно, как именно пройдет восстановление. Через пару дней животное уже будет чувствовать себя нормально, а через месяц с небольшим, скорее всего, она сможет забеременеть. Жених Розы хряк Боря будет этому очень рад", — улыбается заведующий кафедрой биологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Пензенского аграрного университета Геннадий Боряев.

Боря, шутят врачи, сейчас с нетерпением ждет невесту на одной из пензенских ферм. Взять его с собой на операцию в качестве группы поддержки медики не смогли: не так просто отвезти 90-килограммового борова с одного конца города на другой, смеются они. Но именно он станет отцом будущих детей Розы, уверены ветеринары.

Тонкости процесса

"Благодаря роботу, который делает очень маленькие проколы в теле пациента, раны заживут гораздо быстрее. Если бы свинье провели обычную полостную операцию по удалению миомы, реабилитация проходила бы намного медленнее", — поясняет Геннадий Боряев, почесывая за ухом свинку.

Робот-хирург так понравился ветеринарам, что они загорелись идеей оперировать животных именно таким способом. Неудивительно: операция по удалению миомы матки заняла всего 45 минут. Все это время Роза находилась под наркозом, а вокруг четвероногой пациентки суетились не меньше двадцати врачей и инженеров, следивших за ходом операции.

Процессом руководил Дмитрий Пушкарь. Главный уролог Минздрава сидел за специальной консолью в 3D-очках и управлял всеми действиями робота. С помощью прикрепленных к ассистирующей машине медицинских инструментов хирург аккуратно проник в брюшную полость Розы, вырезал миому и извлек ее из тела свиньи.

"Достоинств у хирургии будущего много. Во-первых, косметический эффект — посмотрите, робот делает крошечные проколы в теле, практически не оставляя следов. Во-вторых, ассистирующая машина оснащена камерой — через нее хирург видит вблизи все кровеносные сосуды. Ну и в-третьих, маленькие проколы заживают гораздо быстрее, уже через 3-4 дня пациент может покинуть больницу", — прокомментировал РИА Новости Сергей Шептунов.

Есть и еще один немаловажный аспект: робот-хирург существенно облегчает задачу самим врачам — медики делают операцию сидя. Раньше доктора стояли над операционным столом по много часов и сильно уставали, что порой сказывалось на качестве работы. Теперь же хирург в 3D-очках может вообще находиться в другой комнате.

Новинку в массы

Однако, обращают внимание разработчики, если уникальной технологией не сможет воспользоваться каждый житель России, толку от робота будет немного. Теперь главное — включить робота-хирурга в систему ОМС. Только в этом случае роботохирургия действительно принесет людям пользу, считает Дмитрий Пушкарь.

"Человек не может все время быть точным, даже если он опытный хирург. Роботохирургия открывает нам новые пути развития медицины. Мы можем сделать великолепную ассистирующую машину, но если она не вписывается в систему здравоохранения и не делает большого количества операций, значит, она не стоила потраченных на нее усилий", — разъясняет Пушкарь.

Чтобы включить такие операции в систему обязательного медицинского страхования, необходимо договориться с Минздравом и поставить производство роботов на поток, добавляет Сергей Шептунов. "Для этого мы и провели операцию на Розе, пусть врачи посмотрят, как это работает, сделают полезные замечания, которые помогут нам усовершенствовать нашего робота", — говорит инженер.

Урология и гинекология — это не предел возможностей ассистирующей машины. Робот способен проводить операции и на других органах, в том числе на сердце. Но для этого нужно, чтобы проектом руководил специалист в области кардиохирургии. Ведь именно врачи решают, какими инструментами нужно оснастить машину и как именно должен передвигаться в операционном поле их механический ассистент.

Сейчас Роза восстанавливается после операции. Уже через несколько дней она вернется на ферму к жениху Боре. За ее самочувствием в период адаптации будут наблюдать ветеринары Пензенского аграрного университета. Медики уверены: через несколько месяцев животное обзаведется потомством.