Путин подписал закон о признании алиментщиков безвестно отсутствующими

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий признавать должников по алиментам безвестно отсутствующими, что позволит, в частности, детям таких должников получать пенсию по случаю потери кормильца, а сами должники будут лишаться прописки.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду.

Закон предусматривает, что судебные приставы будут информировать взыскателей долгов по алиментам о безрезультатном поиске должников, а также разъяснять взыскателям право на обращение в суд. Это будет возможным в случае, если розыск оказался безрезультатным, и в течение одного года со дня получения последних сведений о должнике место нахождения его не установлено.

Признание лица судом безвестно отсутствующим позволит его детям и другим нетрудоспособным иждивенцам получать ежемесячную пенсию по случаю потери кормильца.

При этом имущество такого лица может быть передано в доверительное управление, а сам гражданин может быть снят с регистрации собственником жилого помещения. Кроме того, с таким гражданином может быть расторгнут брак в упрощенном порядке.