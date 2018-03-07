Путин подписал закон о праве регионов снижать ставку единого сельхозналога

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с женщинами-предпринимателями на Самарском булочно-кондитерском комбинате. 7 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с женщинами-предпринимателями на Самарском булочно-кондитерском комбинате. 7 марта 2018

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит регионам снижать ставку единого сельхозналога (ЕСХН), следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Документ наделяет субъекты РФ правом применять дифференцированную ставку по ЕСХН в пределах от 0 до 6% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков.

Ставка будет устанавливаться в зависимости от видов производимой сельхозпродукции и размера доходов от ее реализации, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную из сельхозсырья собственного производства, а также от осуществляемых плательщиком ЕСХН работ и услуг, от места ведения предпринимательской деятельности, средней численности работников.

Реализация закона позволит оказать сельхозтоваропроизводителям реальную поддержку в виде снижения их налогового бремени и предоставления возможности повышения темпов развития производства и инвестиционной деятельности, пояснял РИА Новости зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Леонид Симановский в середине февраля.

После вступления закона в силу у субъектов РФ появится возможность установить "налоговые каникулы" по уплате ЕСХН по критериям, определяемым региональными законами и учитывающим особенности сельскохозяйственной отрасли в различных регионах, отмечал депутат.

По действующему Налоговому кодексу ставка ЕСХН составляет 6%, но в Республике Крым и городе Севастополе она может быть снижена до 4% в 2017–2021 годах.