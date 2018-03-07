Путин освободил садоводов от уплаты пошлины за добычу воды

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении до 2020 года садоводческих, огороднических и дачных товариществ от уплаты госпошлины при получении лицензии за право пользования недрами для добычи подземных вод в бытовых целях, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Действующее законодательство предоставляет право осуществлять добычу подземных вод без получения лицензии некоммерческим организациям, созданным для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства только до 1 января 2020 года. При этом Налоговым кодексом сейчас установлена пошлина 7,5 тысячи рублей за получение такой лицензии.

В целях стимулирования к получению соответствующих лицензий законопроектом предлагается освободить соответствующие некоммерческие организации от пошлины за получение лицензии, если они обратятся за ней до 1 января 2020 года.

Член комитета по бюджету и налогам Владислав Резник напомнил РИА Новости, что эта законодательная инициатива была подготовлена во исполнение поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по итогам встречи с представителями садоводческих, огороднических и дачных хозяйств, состоявшейся 22 августа 2016 года в рамках рабочей поездки в Курскую область. На ней отмечалось, что у многих крупных товариществ есть артезианские скважины, где хорошая вода, которые, однако, не оформлены.

В связи с этим впоследствии законодательно было закреплено освобождение таких товариществ от получения лицензии за право пользования недрами для добычи подземных вод. Данная льгота прекратит свое действие с 2020 года, а тем из товариществ, которые обратятся до истечения установленного срока за соответствующей лицензией, платить госпошлину не придется. А, следовательно, и финансовая нагрузка на них снизится, отмечал депутат.

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин еще при рассмотрении законопроекта в первом чтении пояснял, что в настоящее время в России зарегистрировано порядка 60 тысяч некоммерческих организаций, созданных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства. И если предположить, что все они обратятся до 1 января 2020 года за получением лицензии и пошлину не уплатят, то, по его словам, сумма такой неуплаченной пошлины составит порядка 450 миллионов рублей. Но это не выпадающие доходы бюджета, поскольку данные организации до 1 января 2020 года не обязаны иметь лицензию, а, следовательно, они не должны платить пошлину, резюмировал замминистра.