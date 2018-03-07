Москва встала в девятибалльных пробках раньше вечернего часа пик

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Москва встала в 9-балльных пробках раньше вечернего часа в среду пика в канун 8 марта, свидетельствуют данные сервиса "Яндек.Пробки".

Так, согласно данным сервиса, сильно загружен центр города, в особенности Театральный проезд, Моховая улица, Большая Лубянка, Москворецкая, Серебряническая, Кремлевская и Пречистенская набережные. Также скорость движение транспортного потока сильно снижена на Бульварном кольце. Почти полностью "замкнулось" Садовое кольцо.

Кроме этого, низкие скорости зафиксированы на юго-востоке и МКАД в обоих направлениях, на юго-западе по внешней стороне, на севере в обоих направления и на внешней северо-востоке, на внутренней стороне на северо-западе и от Щелковского шоссе до трассы М-4.

Также движение осложнено на севере и востоке ТТК в обоих направлениях, на юге и западе по внутренней стороне.

Ранее в сервисе "Яндекс.Пробки" сообщили РИА Новости, что 6 и 7 марта пробки в Москве будут расти, и в среду на дорогах будет сложнее обычного уже с утра, а во второй половине дня пробки будут превышать обычный уровень на 2-3 балла. При этом 8 марта и в последующие праздничные дни пробок не прогнозируется.