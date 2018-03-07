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Общество

Тулеев передал отшельнице Агафье Лыковой букет роз и платок к 8 марта

16:1307.03.2018
(обновлено: 16:22 07.03.2018)
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© Фото : администрация Кемеровской областиГлава Таштагольского района Владимир Макута передал Агафье Карповне от Амана Тулеева поздравление с праздником весны, букет роз, нарядный платок и все необходимые ей в хозяйстве вещиГлава Таштагольского района Владимир Макута передал Агафье Карповне от Амана Тулеева поздравление с праздником весны, букет роз, нарядный платок и все необходимые ей в хозяйстве вещи
© Фото : администрация Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 7 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поздравил таёжную отшельницу Агафью Лыкову с женским праздником 8 марта букетом алых роз и нарядным платком, сообщили РИА Новости в среду в региональной администрации.

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© РИА Новости / Стрингер
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По данным властей, во вторник группа волонтёров из Московского технологического университета в шестой раз направилась на заимку Лыковой. По поручению Тулеева экспедицию до заимки сопровождал глава Таштагольского района Владимир Макута.

По его словам, недавно Аману Тулееву передавали просьбу Агафьи и её помощника монаха Гурия, который пребывает с ней по благословению патриарха старообрядческой церкви Корнилия. Они попросили Тулеева помочь с сеном и комбикормом для коз, привезти пшеницу, крупы (пшено, гречку, рис, перловку), муку, сковороду, ковшик, трос, цепи, верёвку и вертлюги, мышеловки, фонарики, батарейки, соль, веники и метлу, верхонки, банки стеклянные, фрукты.

"Макута передал Агафье Карповне от Амана Тулеева поздравление с праздником весны, букет роз, нарядный платок и все необходимые ей в хозяйстве вещи. Отшельница поблагодарила губернатора, сказала, что она всегда молится за него и всех жителей Кемеровской области. Также Лыкова рассказала, что в хозяйстве у неё всё в порядке, хвалила Гурия за трудолюбие и верность канонам", — рассказали в обладминистрации.

Как пояснили в ведомстве, цель поездки волонтёров — помощь по хозяйству, а заодно новый опыт общения с женщиной, которая показывает пример духовной цельности, верности традициям предков, остаётся уникальным носителем старославянской культуры. Волонтёрам удалось найти средства, чтобы зафрахтовать вертолёт и добраться до заимки. Они пробудут у отшельников до субботы.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
© РИА Новости / Александр Кряжев
Тулеев раскритиковал Зимина за отношение к Агафье Лыковой
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей — Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых.

Несмотря на то, что территориально заимка отшельницы относится к Хакасии, Тулеев в течение многих лет шефствует над Лыковой. Впервые они встретились осенью 1997 года, когда он побывал на заимке. Письма от Лыковой с различными просьбами Тулееву чаще всего доставляет глава Таштагольского района.

Все оттенки красоты: как выращивают цветы к 8 Марта
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ легендарной песне был миллион алых роз. Но главный цветок Международного женского дня — тюльпан, и одним миллионом здесь не обойдешься. Спрос так велик, что в питомниках "Озеленения" к 8 Марта выращивают два миллиона цветов, и не только алых, а всех расцветок — от белоснежных до многоцветных.Тюльпаны на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В легендарной песне был миллион алых роз. Но главный цветок Международного женского дня — тюльпан, и одним миллионом здесь не обойдешься. Спрос так велик, что в питомниках "Озеленения" к 8 Марта выращивают два миллиона цветов, и не только алых, а всех расцветок — от белоснежных до многоцветных.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧтобы подготовить тюльпаны для идеального букета, луковицы сажают в емкости, заполненные специальным питательным раствором. В отличие от садовых тюльпанов, которые зацветут и на следующий год, тепличные растения используются всего один раз.Тюльпаны на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Чтобы подготовить тюльпаны для идеального букета, луковицы сажают в емкости, заполненные специальным питательным раствором. В отличие от садовых тюльпанов, которые зацветут и на следующий год, тепличные растения используются всего один раз.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЕсли спланировать и собрать необходимый урожай тюльпанов сравнительно легко, то роза — цветок с характером. Предугадать, сколько роз подоспеют к празднику, невозможно.Розы на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Если спланировать и собрать необходимый урожай тюльпанов сравнительно легко, то роза — цветок с характером. Предугадать, сколько роз подоспеют к празднику, невозможно.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПо словам сотрудников "Озеленения", москвичи предпочитают классические розы — белые, красные и бордовые. С недавних пор питомник также выращивает розы, похожие на старинные английские сорта с ярко выраженным ароматом.Сотрудник на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
По словам сотрудников "Озеленения", москвичи предпочитают классические розы — белые, красные и бордовые. С недавних пор питомник также выращивает розы, похожие на старинные английские сорта с ярко выраженным ароматом.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧтобы букет тюльпанов продержался как можно дольше, немного подрежьте стебли, а вода в вазе должна быть холодной и отстоявшейся, подсказывают сотрудники "Озеленения".Сотрудник в теплице по выращиванию цветов на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Чтобы букет тюльпанов продержался как можно дольше, немного подрежьте стебли, а вода в вазе должна быть холодной и отстоявшейся, подсказывают сотрудники "Озеленения".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкС розами это тоже работает. Причем чем меньше цветов в вазе, тем дольше они сохраняют свежесть. В одиночестве роза может простоять до трех недель, если регулярно подрезать стебель и менять воду.Сотрудник на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
С розами это тоже работает. Причем чем меньше цветов в вазе, тем дольше они сохраняют свежесть. В одиночестве роза может простоять до трех недель, если регулярно подрезать стебель и менять воду.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЦикламен — отличный вариант для тех, кто предпочитает цветы в горшках. Крупные красные, розовые или белые соцветия распускаются круглый год практически без перерыва. Пересаживать цикламены не нужно. Они хорошо растут в тех же горшках, в которых продаются, только подберите к ним красивые кашпо, рекомендуют в "Озеленении".Сотрудник в теплице по выращиванию цветов на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Цикламен — отличный вариант для тех, кто предпочитает цветы в горшках. Крупные красные, розовые или белые соцветия распускаются круглый год практически без перерыва. Пересаживать цикламены не нужно. Они хорошо растут в тех же горшках, в которых продаются, только подберите к ним красивые кашпо, рекомендуют в "Озеленении".
/

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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saltykov_ap
Лучше бы десяток баллонов пропана и плиту газовую бабуле привезли.
16:42
07.03.2018
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