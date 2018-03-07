Путин доволен, что инициатива по созданию АСИ стала успешным проектом

САМАРА, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин доволен, что инициатива по созданию Агентства стратегических инициатив (АСИ) не превратилась "в свисток", а осуществлена как успешный проект.

"Мне очень приятно, что инициатива (создание АСИ), которая возникла в 2012 году, не ушла "в бутылку", "в свисток", не превратилась просто в простые разговоры, а этот проект, который действительно состоялся и вносит реально хороший вклад, заметный вклад не только в продвижение конкретных проектов, но и в улучшение бизнес-среды в целом", — сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

Президент России Владимир Путин в среду проводит в Самарской области заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, где подводятся итоги деятельности агентства за шесть лет. Прошлое заседание АСИ проходило в Петрозаводске в июле прошлого года.