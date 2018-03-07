Депздрав не подтвердил холеру у заболевшего пассажира рейса Гоа-Воронеж

ВОРОНЕЖ, 7 мар — РИА Новости. Врачи не подтвердили холеру у госпитализированного с признаками кишечной инфекции пассажира севшего во вторник в Воронеже самолета из индийского Гоа, сообщает департамент здравоохранения Воронежской области.
По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, туриста госпитализировали, а, поскольку Гоа является эндемичной территорией по многим инфекционным болезням, воздушное судно подвергли дезинфекции, и других пассажиров осмотрели санврачи.
"Холера у пассажира рейса Гоа – Воронеж не подтвердилась… На 07.03.2018 состояние пассажира удовлетворительное, без ухудшений. Лабораторные исследования не подтвердили наличие в организме возбудителей особо опасных инфекций", — говорится в сообщении.
По данным департамента, пациент находится в боксе областной детской клинической больницы №2, где "получает все необходимое лечение в соответствии с клиническим состоянием".