Депздрав не подтвердил холеру у заболевшего пассажира рейса Гоа-Воронеж

ВОРОНЕЖ, 7 мар — РИА Новости. Врачи не подтвердили холеру у госпитализированного с признаками кишечной инфекции пассажира севшего во вторник в Воронеже самолета из индийского Гоа, сообщает департамент здравоохранения Воронежской области.

Чартерный рейс Azur Air сообщением Гоа — Воронеж приземлился 6 марта в аэропорту согласно расписанию, в 12.25 мск. Однако, по данным "Вести-Воронеж", 238 пассажиров сначала не выпускали из салона около двух часов, а затем — из аэровокзала. По словам самих туристов, одному из пассажиров стало плохо, и у него могла быть холера.

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, туриста госпитализировали, а, поскольку Гоа является эндемичной территорией по многим инфекционным болезням, воздушное судно подвергли дезинфекции, и других пассажиров осмотрели санврачи.

"Холера у пассажира рейса Гоа – Воронеж не подтвердилась… На 07.03.2018 состояние пассажира удовлетворительное, без ухудшений. Лабораторные исследования не подтвердили наличие в организме возбудителей особо опасных инфекций", — говорится в сообщении.

По данным департамента, пациент находится в боксе областной детской клинической больницы №2, где "получает все необходимое лечение в соответствии с клиническим состоянием".