Москвичи назвали найденную в Зеленограде рысь Мартином

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Жители Москвы выбрали имя для рыси, найденной в лесу Зеленограда, и назвали ее Мартином, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в среду.

Ранее ведомство вместе с порталом Зеленоград.ру провело конкурс на лучшее имя для животного.

"Около 500 жителей прислали более 1000 вариантов кличек для необычного найденыша… Одной из самых популярных кличек, на которой остановили выбор в департаменте и на портале, оказалась Мартин", — сообщили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе департамента рассказали, что самца дикой кошки обнаружила местная жительница и обратилась на общегородскую "горячую линию". На место выехали специалисты департамента, после чего рысь отправили в центр передержки под Яхромой. Как сообщил РИА Новости глава департамента Антон Кульбачевский, рыси около 1,5 года, животное было найдено с ошейником, оно не боится людей, однако хозяин так и не нашелся. После наблюдения у ветеринаров центра передержки животное могут передать в Московский зоопарк.