Профессор МГУ рассказал о происхождении праздника 8 Марта

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Профессор исторического факультета МГУ Александр Ватлин в преддверии Международного женского дня напомнил о происхождении этого праздника.

Как рассказал профессор, сначала идеи феминисток получили поддержку социалистических рабочих партий, объединенных во Второй интернационал (он в начале прошлого столетия являлся самой массовой политической организацией Европы), а накануне Первой мировой войны Международный день солидарности женщин стал отмечаться в европейских странах в одно время – 8 марта.

"В советской России 8 марта стало праздничным днем только в 1921 году, причем этот праздник отмечали и как всемирный День борьбы женщин-трудящихся за свои права, и как дань уважения женщинам рабочих окраин Петрограда, которые 8 марта (по старому стилю 23 февраля) 1917 года вышли на политическую манифестацию. Она стала провозвестником Февральской революции, свергнувшей самодержавие", — отметил Ватлин.

Он напомнил, что Международный женский день был признан в СССР нерабочим днем в 1966 году.

"Это завершило формирование канонических правил, связанных с этим праздником – мужчины дарят женщинам цветы и подарки, освобождают их от домашней работы, по телевидению проходит праздничный концерт. Женщин, добившихся особых успехов на производстве, отмечают государственными наградами", — сказал Ватлин, слова которого приводит пресс-служба МГУ.

В современной России праздник 8 марта утратил свою идеологическую "заряженность". Однако он остается одной из нерушимых традиций, ассоциируясь в массовом сознании россиян с приходом весны.

В 1975 году 8 марта было официально признано ООН Днем борьбы за равноправие женщин и мир во всем мире, и сегодня праздник отмечается в большинстве стран мира.