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Общество

Профессор МГУ рассказал о происхождении праздника 8 Марта

15:4507.03.2018
05693
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосетители на Весеннем цветочном базаре. АрхивПосетители на Весеннем цветочном базаре. Архив
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Профессор исторического факультета МГУ Александр Ватлин в преддверии Международного женского дня напомнил о происхождении этого праздника.

Водолазы центра специального назначения Витязь Росгвардии оригинально поздравили женщин с Международным женским днем
© Фото : предоставлено ДВСМИ Росгвардии
Боевые водолазы Росгвардии поздравили девушек с 8 Марта из проруби
Как рассказал профессор, сначала идеи феминисток получили поддержку социалистических рабочих партий, объединенных во Второй интернационал (он в начале прошлого столетия являлся самой массовой политической организацией Европы), а накануне Первой мировой войны Международный день солидарности женщин стал отмечаться в европейских странах в одно время – 8 марта.

"В советской России 8 марта стало праздничным днем только в 1921 году, причем этот праздник отмечали и как всемирный День борьбы женщин-трудящихся за свои права, и как дань уважения женщинам рабочих окраин Петрограда, которые 8 марта (по старому стилю 23 февраля) 1917 года вышли на политическую манифестацию. Она стала провозвестником Февральской революции, свергнувшей самодержавие", — отметил Ватлин.

Он напомнил, что Международный женский день был признан в СССР нерабочим днем в 1966 году.

"Это завершило формирование канонических правил, связанных с этим праздником – мужчины дарят женщинам цветы и подарки, освобождают их от домашней работы, по телевидению проходит праздничный концерт. Женщин, добившихся особых успехов на производстве, отмечают государственными наградами", — сказал Ватлин, слова которого приводит пресс-служба МГУ.

Участники акции в защиту прав женщин в Львове
© РИА Новости / Стрингер
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"Ваше последнее 8 Марта": страны, угрожающие запретить Женский день
В современной России праздник 8 марта утратил свою идеологическую "заряженность". Однако он остается одной из нерушимых традиций, ассоциируясь в массовом сознании россиян с приходом весны.

В 1975 году 8 марта было официально признано ООН Днем борьбы за равноправие женщин и мир во всем мире, и сегодня праздник отмечается в большинстве стран мира.

Все оттенки красоты: как выращивают цветы к 8 Марта
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ легендарной песне был миллион алых роз. Но главный цветок Международного женского дня — тюльпан, и одним миллионом здесь не обойдешься. Спрос так велик, что в питомниках "Озеленения" к 8 Марта выращивают два миллиона цветов, и не только алых, а всех расцветок — от белоснежных до многоцветных.Тюльпаны на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В легендарной песне был миллион алых роз. Но главный цветок Международного женского дня — тюльпан, и одним миллионом здесь не обойдешься. Спрос так велик, что в питомниках "Озеленения" к 8 Марта выращивают два миллиона цветов, и не только алых, а всех расцветок — от белоснежных до многоцветных.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧтобы подготовить тюльпаны для идеального букета, луковицы сажают в емкости, заполненные специальным питательным раствором. В отличие от садовых тюльпанов, которые зацветут и на следующий год, тепличные растения используются всего один раз.Тюльпаны на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Чтобы подготовить тюльпаны для идеального букета, луковицы сажают в емкости, заполненные специальным питательным раствором. В отличие от садовых тюльпанов, которые зацветут и на следующий год, тепличные растения используются всего один раз.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЕсли спланировать и собрать необходимый урожай тюльпанов сравнительно легко, то роза — цветок с характером. Предугадать, сколько роз подоспеют к празднику, невозможно.Розы на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Если спланировать и собрать необходимый урожай тюльпанов сравнительно легко, то роза — цветок с характером. Предугадать, сколько роз подоспеют к празднику, невозможно.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПо словам сотрудников "Озеленения", москвичи предпочитают классические розы — белые, красные и бордовые. С недавних пор питомник также выращивает розы, похожие на старинные английские сорта с ярко выраженным ароматом.Сотрудник на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
По словам сотрудников "Озеленения", москвичи предпочитают классические розы — белые, красные и бордовые. С недавних пор питомник также выращивает розы, похожие на старинные английские сорта с ярко выраженным ароматом.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧтобы букет тюльпанов продержался как можно дольше, немного подрежьте стебли, а вода в вазе должна быть холодной и отстоявшейся, подсказывают сотрудники "Озеленения".Сотрудник в теплице по выращиванию цветов на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Чтобы букет тюльпанов продержался как можно дольше, немного подрежьте стебли, а вода в вазе должна быть холодной и отстоявшейся, подсказывают сотрудники "Озеленения".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкС розами это тоже работает. Причем чем меньше цветов в вазе, тем дольше они сохраняют свежесть. В одиночестве роза может простоять до трех недель, если регулярно подрезать стебель и менять воду.Сотрудник на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
С розами это тоже работает. Причем чем меньше цветов в вазе, тем дольше они сохраняют свежесть. В одиночестве роза может простоять до трех недель, если регулярно подрезать стебель и менять воду.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЦикламен — отличный вариант для тех, кто предпочитает цветы в горшках. Крупные красные, розовые или белые соцветия распускаются круглый год практически без перерыва. Пересаживать цикламены не нужно. Они хорошо растут в тех же горшках, в которых продаются, только подберите к ним красивые кашпо, рекомендуют в "Озеленении".Сотрудник в теплице по выращиванию цветов на предприятии ГБУ Озеленение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Цикламен — отличный вариант для тех, кто предпочитает цветы в горшках. Крупные красные, розовые или белые соцветия распускаются круглый год практически без перерыва. Пересаживать цикламены не нужно. Они хорошо растут в тех же горшках, в которых продаются, только подберите к ним красивые кашпо, рекомендуют в "Озеленении".
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